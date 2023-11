Lugo, a punto de estrear o primeiro Centro Integral de Saúde de Galicia en A Residencia

A apertura no barrio da Residencia de Lugo do primeiro Centro Integral de Saúde de Galicia é xa inminente e non só suporá un revulsivo socioeconómico moi importante para o este barrio da capital, senón tamén para a mellora da calidade da asistencia sanitaria.

Este mércores tivo lugar o acto de entrega e recepción ao Sergas da obra do CIS por parte da empresa construtora e dos arquitectos encargados do proxecto. Esto permite rematar todo o proceso de equipamento médico e de mobiliario do centro, concretar e ultimar aspectos finais e organizativos cos propios traballadores e preparar as instalacións para a súa inmediata apertura, de xeito que en breve se poda atender xa a pacientes nas novas instalacións sanitarias de Lugo. O PAC e a base do 061 serán os primeiros servizos en ocupar o Centro integral de Saúde de Galicia.

As instalacións, con máis de 8.000. metros cadrados construídos darán servizo ata a 240.000 usuarios de toda a cidade e arredores, á vez que contribúen a dar unha segunda vida a esta zona da cidade.

O obxectivo dos centros integrais de saúde é concentrar nun mesmo edificio a atención primaria ordinaria, a atención urxente (PAC), así como servizos especializados para convertelos en punto de referencia dos pacientes de diferentes barrios –no caso das cidades– ou de diferentes localidades, no caso dos CIS a nivel comarcal.

O CIS de Lugo albergará a base do 061, centro de saúde e PAC –con 46 consultas–, área de saúde mental –con 22 consultas– e espazos especializados en saúde bucodental, fisioterapia, saúde da muller ou radiodiagnóstico. Ademais contará co último en tecnoloxía diagnóstica, o que permitirá habilitar unha sala de radioloxía, outra dotada cun mamógrafo e unha sala de radiodiagnóstico con telemetría para realizar radiografías completas de columna ou dos membros inferiores (desde a pelve ata o nocello).

A rehabilitación do edificio do antigo Hospital Materno posibilita convertelo no novo CIS e demostra que os edificios públicos poden ser bonitos ademais de funcionais. A maiores, no caso das infraestruturas sanitarias búscase tamén que sexan modernas, acolledoras e funcionais tanto para os traballadores coma para os doentes.

No marco da Estratexia de Economía Circular do Sergas, o novo Centro Integral de Saúde de Lugo foi construído para ser un edificio sostible e enerxeticamente eficiente.

Conta con paneis solares foltovoltaicos, madeira 100% galega tanto no interior coma no exterior ou un sistema de xestión da calefacción por biomasa.O investimento superou os 16 millóns de euros, cofinanciados con fondos Feder da UE.

O CIS supón a primeira peza da reconversión que a Xunta leva a cabo no barrio da Residencia, pois o lugar onde se atopaban os antigos hospitais acollerá agora este centro sanitario, así como o centro de Emprego e a residencia da terceira idade, impulsada pola Xunta de Galicia e a Fundación Amancio Ortega.

Centralización

O PAC de Lugo intégrase no CIS

A Consellería de Sanidad trasladará o Punto de Atención Continuada (PAC) de Lugo ao novo Centro Integral de Saúde (CIS) no que a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade investiu máis de 13 millóns de euros, e que comprenderá tamén un centro de saúde mental e a base do 061.

Aposta por reforzar a Atención Primaria

A Xunta aposta polo modelo de centros integrais para mellorar a asistencia aos pacientes e adaptar a Atención Primaria ás necesidades da sanidade do mañá. Por iso, ademais do CIS de Lugo, están en marcha as obras do CIS Olimpia Valencia (Vigo) e o CIS de Lalín e comarca de Deza. O Goberno galego prevé dotar tamén cun CIS ás comarcas de Bergantiños (en Carballo), do Morrazo (Cangas) e do Baixo Miño (A Guarda).

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resaltou que Galicia "conta cun dos mellores sistemas de saúde do mundo", pero que sempre é preciso "seguir progresando" e iso implica contar "cunha magnífica rede de profesionais que son a base de todo, con recursos e con edificios modernos e acolledores".

A Xunta fai cidade en Lugo

Máis aló das melloras de infraestruturas sanitarias –está en marcha a reforma do centro de saúde da Milagrosa e a construción dun novo centro no Sagrado Corazón– a Xunta ten en marcha outros proxectos na cidade de Lugo, entre os que destacan a construción dun aparcadoiro na avenida de Breogán –que dará servizo ao barrio da Residencia– ou a futura estación intermodal que suporá un investimento conxunto de 50 millóns de euros.

Impulso

Novos servizos para a cidade

Cos proxectos que hai en marcha, ou os que xa funcionan ou van funcionar en breve, practicamente todos os barrios de Lugo terán un xeriátrico. O próximo público en abrir será o da Residencia, que construíu a Fundación Amancio Ortega pero que xestionará a Xunta. Non hai data fixada para a súa entrada en funcionamento, pero a obra está case acabada. Terá 120 prazas e algúns servizos asistenciais especializados.



Unirase aos xestionados pola Xunta de Galicia na Milagrosa e en As Gándaras. En todos os casos, as residencias públicas da cidade destacan por ser centros cun alto número de prazas. A maior é a de As Gándaras, ata o de agora a última publica en abrir en Lugo.



Centro de empleo

Ademais o novo centro de emprego da cidade –manterá os 50 traballadores que teñen agora as oficinas de Río Cabe e Campos Novos, polas que pasan diariamente unha media de entre 80 e 100 personas–, comezará a funcionar "en breve" no barrio de A Residencia e incorporará intelixencia artificial para casar as ofertas e as demandas de emprego.