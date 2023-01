Lugo promociónase como destino turístico sostible e cunha gran riqueza paisaxística

Lugo deuse a coñecer este xoves en Fitur como un destino baseado no turismo sostible e cunha gran riqueza patrimonial, gastronómica e paisaxística. Así o remarcou a alcaldesa, Lara Méndez, durante o acto de presentación da campaña Vive Lugo, no que tamén participou a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro.

Méndez remarcou que Lugo é "un destino que conta con todos os recursos necesarios para atraer un turismo de calidade, baseado nas experiencias e sen masificacións". No acto deuse a coñecer tamén o anuncio promocional do Arde Lucus e o vídeo de San Froilán e avanzáronse dous dos grandes eventos que haberá en Lugo este ano: a Capital da Cultura do Eixo Atlántico e o Tour do Talento, da man da Fundación Princesa de Xirona.

Lara Méndez en Fitur. EP

Arexedora falou tamén do impulso da cultura lucense a través das dúas festas de interese turístico nacional como son o Arde Lucus e avanzou os pasos que está a dar o Concello para que sexa recoñecido como Festa de Interese Turístico Internacional. "Tras cumprir cinco anos como Festa de Interese Nacional, iniciamos o procedemento para que este ano a cita obteña por parte do ao Ministerio o visto bó á súa declaración de Interese Internacional, convencidos de que é unha cita que reúne todos os requisitos para acadar este recoñecemento".

Na feira presentouse a campaña ‘Camiño Francés. Camiño 360’ elaborada pola mancomunidade de municipios desta ruta

Maite Ferreiro amosou o San Froilán como "a gran festa do outono galego" e engadiu que esta festa "é a nosa maneira de mostrarnos ao mundo. Animamos a coñecer o Lugo vivo, cheo de vida, moderno, afable, cómodo e acolledor que agarda por todas as persoas que nos visitan", concluíu a concelleira.

Maite Ferreiro, en Fitur. EP. JPG

Aposta polo Camiño

Outro dos actos centrais en Fitur foi a promoción do Camiño Francés como referente de intercambio cultural. A directora de Turismo, Nava Castro, acompañada do delegado de Lugo, Javier Arias, fixo fincapé no Camiño como ruta que "mestura o seu tradicional acervo espiritual e sociocultural co seu poder de atracción turística e o seu carácter renovado como lugar de encontro aberto a todo tipo de culturas e xentes".

Pola súa banda, a concelleira de Cultura de Sarria e do Camiño de Santiago, Reyes Abella, convidou na presentación da campaña Camiño Francés. Camiño 360—elaborada pola mancomunidade de municipios desta ruta— a "preservar a esencia do Camiño como ruta milenaria de peregrinación" e describiuna coma "un salvavidas contra o tsunami da España baleirada".

O Concello de Melide apostou por facer equipo co resto de concellos da Mancomunidade para promover esta ruta xacobea e o seu impacto positivo nas cifras do turismo local. O alcalde melidao, José Manuel Pérez, foi o encargado de presentar o vídeo promocional. Mentras que Palas de Rei resaltou as rutas francesa e primitiva e "o patrimonio románico como un reclamo para os visitantes", dixo o rexedor, Pablo Taboada.