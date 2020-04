Lugo prevé aprobar el Plan Reanima el jueves en su primer pleno telemático

El equipo de gobierno ha convocado para el jueves el que será el primer pleno telemático de su historia. A través de un sistema de videoconferencia, los concejales de los diferentes grupos políticos del Concello están citados a las 17.00 horas para debatir la incorporación a al presupuesto municipal del remanente de cinco millones de euros que se invertirán en el Plan Reanima Lugo.

Este plan de ayudas para pymes, autónomos y trabajadores lucenses afectados por el parón económico a causa de la pandemia de Covid-19 se publicará este martes en el Boletín Oficial de la Provincial, según comunicó ayer la alcaldesa, Lara Méndez, a la junta de portavoces, por lo que mañana ya se podrán empezar a presentar las solicitudes para reclamas dichas ayudas, que serán directas y en dos líneas: una, de 4 millones, para pymes autónomos que se hayan visto obligados a cerrar, a presentar un Erte o que hayan visto desplomarse sus ingresos durante el confinamiento; y otra, de un millón de euros, destinada a la conciliación familiar y que reparte en función de los hijos.

Ha sido esta segunda línea, precisamente, la que más problemas parece que presentará a priori para su solicitud, según han detectado durante los últimos días algunas gestorías que han comenzado a preparar la documentación de sus clientes y según confirmaron desde el propio Concello. La base del problema reside en que una de las exigencias es el certificado de empadronamiento, que tiene que expedir el propio Concello. Consultado sobre este extremo, fuentes municipales indican que se trata de una exigencia legal de Intervención que no se puede eludir. No solo eso, sino que la ley marca que se ha de comprobar físicamente que los datos que se piden son los del solicitante, lo que ha obligado a articular una solución para que los ciudadanos no tengan que acudir en persona a las oficinas municipales, aunque si quieren pueden hacerlo llamando previamente al 010.

Los problemas para pedir empadronamientos se solventarán con videollamadas

La solución es compleja: a los solicitantes del certificado se les emplazará a tener a mano todos los documentos necesarios para mostrar cuando funcionarios del servicio de empadronamiento les hagan una videollamada al teléfono móvil que hayan facilitado. Una videollamada que tampoco dan ni hora ni día, solo avisan de que se realizará cuando se pueda.

Pese a las protestas, sobre todo porque se trata de que el Concello certifique datos que ya están en su poder, las fuentes municipales insisten en que la tramitación no será compleja, que los ciudadanos lo único de lo que han de preocuparse es de presentar la documentación que se les pide y de que el servicio de tramitación se reforzará para que las ayudas se cobren rápido.

En este sentido, la propia web de Concello cambió ya de dominio y del www.lugo.gal en el que estaba alojada ha pasado a concellodelugo.gal. El objetivo es dejar libre el dominio lugo.gal para dar soporte a la sede electrónica de tramitación de las ayudas.

El PP lamenta que varios sectores queden fuera

El concejal del PP Antonio Ameijide lamentó, tras la reunión de la junta de portavoces de ayer, que las bases del Plan Reanima dejen fuera a varios colectivos después de que fueran rechazadas sus propuestas.

Es el caso, explicó Ameijide, de buena parte del sector de la construcción, como todas las pymes dedicadas a reformas y trabajos de acondicionamiento en viviendas habitadas, a las que el Gobierno dejó sin poder trabajar en su decreto del domingo y que el plan de Concello deja fuera "de las ayudas de 1.200 euros".

Sin ánimo de lucro

Tampoco habrá ayudas, dijo Ameijide, para asociaciones sin ánimo de lucro con empleados que dependan de ingresos por cuotas que no se cobren o por servicios externos.