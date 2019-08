El Concello aspira a concluir el próximo año la peatonalización de A Mosqueira

El responsable del área de infraestructuras y movilidad del Concello de Lugo, Rubén Arroxo, avanzó este miércoles que el gobierno local está trabajando en "avances importantes" para mejorar el tráfico en la Ronda da Muralla y que empezarán a ser efectivos a partir de 2020.

En esa línea, el nacionalista precisó que "la idea del ejecutivo municipal es que, en cuanto haya presupuestos, se puedan dar los pasos necesarios para iniciar la peatonalización de A Mosqueira" y, si es posible, poder finalizar la actuación el próximo año. Además, desde su área de gobierno se está "trabajando en un plan de movilidad específico para la modificación del tráfico" que "convierta esa zona en una nueva plaza emblemática para Lugo, más allá de una calle de la que se retiren los vehículos".

En relación a la futura rotonda que enlazará la Avenida da Coruña con la Ronda da Muralla, Arroxo avanzó que esperan "que se puedan hacer pruebas con una provisional en poco tiempo". "Desde el servicio de ingeniería ya se está realizando el estudio para poder ejecutar la obra", apuntó.

Según Arroxo, siguiendo con el objetivo de "retirar el tráfico del casco histórico", sería "necesario" un acceso directo desde esa intersección al aparcamiento subterráneo de la plaza de Ferrol, evitando el paso de coches por la calle Montevideo.

Además, se está "estudiando" la posibilidad de poner de nuevo en marcha el fotorrojo de la plaza Bispo Odoario, al lado de la Comisaría de la Policía Nacional de Lugo, aunque "sin plazos estimados" por el momento.

Arroxo acusa a la Xunta de no querer cumplir sus "compromisos" con Lugo

El nacionalista Rubén Arroxo, alcalde de Lugo en funciones, acusó este miércoles al delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, de "no querer cumplir los compromisos pendientes con Lugo". Respondió así al popular, que hace unos días decidió aplazar una reunión que le había solicitado hasta "el retorno vacacional de la alcaldesa", la socialista Lara Méndez.



"Balseiro no se quiere reunir conmigo, y no tengo mucho más que decir al respecto; es una cuestión en la que deja claras sus intenciones", sentenció Arroxo. "No tiene mayor interés en que haya un diálogo normalizado, por lo que parece que la Xunta no tiene demasiado interés en cumplir los compromisos pendientes con Lugo", añadió el nacionalista, que quería abordar en ese encuentro asuntos relacionados con el Plan Paradai y el nuevo auditorio de la ciudad.