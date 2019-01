Lugo presumirá en Fitur de "saber e sabor"

O Concello de Lugo estará presente na 39ª edición da Feira Internacional de Turismo (Fitur), que abre as súas portas o próximo mércores, en Madrid. O municipio estará dobremente representado este ano, xa que terá un posto dentro do pavillón de Galicia e tamén estará no expositor que, por primeira vez, instalará a Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas.

O Concello desembarcará na maior feira de turismo do mundo con diverso material promocional da campaña Vén, é Lugo, potenciando o "saber e sabor" do municipio.

resentará catro vídeos. Un deles será unha montaxe audiovisual, "onde se inclúe a cultura, o patrimonio histórico, a gastronomía, as rutas verdes, os produtos autóctonos do mercado municipal e da praza de abastos e a saúde termal", segundo explicou a concelleira de cultura e turismo, Carmen Basadre. Tamén se mostrarán vídeos específicos do Arde Lucus e do San Froilán, sen esquecer os tres Patrimonios da Humanidade que ten a cidade.

Ademais de Basadre, tamén viaxará a Fitur a alcaldesa, Lara Méndez.