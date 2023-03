Lugo presume todo el tiempo

La Xunta de Galicia, a través de la fundación Cidade da Cultura, y Afundación (Obra Social Abanca) inauguran la muestra 'Lugo no tempo', que podrá visitarse en la sede de esta última entidad hasta el 27 de mayo. La que es la tercera de las siete exposiciones que conforman el proyecto 'Cidades no tempo' continúa reivindicando la identidad urbana de Galicia, poniendo el foco en una ciudad que representa uno de los mejores casos de convivencia entre la cultura del campo y la urbana.

Convivencia: La muestra retrata Lugo en su historia como ejemplo de integración de culturas, la urbana con la rural o la romana con la galaica

En este sentido, el conselleiro de Cultura, Educación FP e Universidades, Román Rodríguez, destacó en el acto de inauguración que la propuesta permite profundizar en la "realidade emblemática que ten a cidade de Lugo, da que emanan algúns dos símbolos e identidades cos que hoxe se recoñece a Galicia en todo o mundo". Así, el titular de Cultura hizo hincapié en la importancia de una urbe "construída nun equilibrio entre a tradición e a modernidade, na que se souberon respectar as orixes incorporándoas á súa organización territorial". "A ampla pegada galaica e romana permanece impoluta na cidade actual", añadió.

Escenario perfecto

Por su parte, el director gerente de Afundación, Pedro Otero, expresó su satisfacción por un proyecto "moi atraente para a nosa sede de Lugo. Este é un inmoble completamente integrado nun dos espazos estratéxicos da cidade, precisamente entre a catedral e o Concello, na Praza Maior. Estamos, por tanto, nun edificio testemuñal da historia desta cidade, unha urbe fortemente caracterizada pola súa esencia romana".

Piezas: Cerca de un centenar de archivos históricos, sonoros, mapas u objetos de la vida cotidiana componen la muestra

En el acto también intervinieron el comisario de la muestra, Manuel Gago, periodista y profesor, y la coordinadora local que asesoró en el proyecto, la escritora lucense Marica Campo.

La exposición explora la interacción entre el urbanismo, la sociedad y el territorio a través de más de 90 piezas de diferente tipología que recorren la fusión de la cultura del campo y la ciudad y dejan constancia de la influencia tanto galaica como romana en muy diferentes campos, desde la economía o las infraestructuras a las creencias, el tiempo de ocio o la creación artística.

Proyecto: ‘Lugo no tempo’ forma parte de la propuesta ‘Cidades no tempo’, y estará hasta el 27 de mayo en la sede de Afundación

Se trata de una antología de los tesoros salvaguardados en las instituciones más relevantes de Lugo como son, entre otras, el Museo Provincial, el Museo Diocesano, el Arquivo Histórico Provincial, la Biblioteca o el Círculo.

La propuesta se vale de una combinación de materiales físicos y tecnologías interactivas, con planos, mapas, documentos históricos, objetos de alta cultura y cotidianos con gran carga simbólica, obras de arte, fotografías y publicaciones. La exposición recorre desde los orígenes de la urbe hasta los grandes cambios urbanísticos de finales del siglo XIX y el despegue del siglo XX, trasladando al visitante a espacios decisivos de una ciudad marcada por la presencia de la muralla romana.

Tesoros: Una grabación única de Ojea

En la muestra se puede escuchar, según explica el comisario Manuel Gago, "a gravación en primicia da peza renacentista composta polo padre Hernando de Ojea en 1602 para acompañar o lema do Reino de Galicia, un dos primeiros precedentes do que serían tempo despois os himnos nacionais europeos. E é que entre as pezas destacadas atopamos unha edición, neste caso de 1636, do primeiro mapa impreso de Galicia no que, ademais de incluír unha partitura agora musicada, se asocia o Santísimo Sacramento lugués ao escudo galego".

Moneda de la caetra

El recorrido presenta varios objetos que muestran la fusión de culturas, la galaica y la romana. Es el caso de la moneda de la caetra, la primera acuñación producida en el noroeste peninsular. Está cargada de simbolismo, con Octavio Augusto por una cara y escudos y símbolos galaicos por la otra. También la cerámica, en este caso la decoración de una crátera, deja constancia de esa cultura híbrida.

Celebraciones como el San Froilán o el Arde Lucus también forman parte de la propuesta que se presenta en Afundación.

Cartografía: Un mapa muy especial

Imagen del mapa. XESÚS PONTE

Se exhibe un mapa de Galicia que guarda un secreto en su esquina: lleva impreso uno de los pocos escudos que se conocen con las notas musicales de una canción incorporadas.

Fiesta: De San Froilán al Arde Lucus

Imagen de la exposición. XESÚS PONTE

Una selección de los carteles que han servido para anunciar las fiestas de San Froilán y un despliegue de estandartes de las tropas romanas del Arde Lucus animan a la fiesta.

Tesoros: La moneda de la caetra

Primera moneda del noreste peninsular. XESÚS PONTE

Pocas veces se ha podido hablar con más propiedad de un tesoro, al menos para Lugo, que con la primera moneda que fue acuñada en el noroeste peninsular.