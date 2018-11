Lugo tendrá el primer edificio público de Galicia construido con madera autóctona

Lugo contará con el primer edificio público de Galicia construido íntegramente en madera autóctona, que será la semilla del primer barrio multiecológico de España.

El proyecto, presentado esta martes por la alcaldesa Lara Méndez, será aprobado el miércoles por la junta de gobierno del Concello de Lugo para así licitar las obras, que supondrán una inversión de un millón de euros y tendrán un plazo de ejecución de 12 meses. Forma parte de la estrategia europea Lugo Life+Biodinámico.

Presentación del proyecto. EP

Conocido como edificio Impulso Verde, que fue desarrollado por la Plataforma de Madeira Estructural (Pemade) del campus lucense de la USC, que dirige el profesor Manuel Guaita, se localizará en la intersección de las avenidas Paulo Fabio Máximo y Duquesa de Lugo, cerca de los polígonos de O Ceao y As Gándaras.

La construcción, que se abastecerá con energías limpias, tendrá una superficie de 677 metros cuadrados, repartidos en una planta baja y tres altas. Su uso será público, con servicios municipales y un espacio coworking para emprendedores medioambientales.

Lara Méndez confía en que este proyecto sirva de "exemplo para futuras actuacións, tanto do sector público como do privado" y para "un cambio no modelo constructivo" basado en la madera, en vez de en el acero y el hormigón como los edificios convencionales.

Una vez finalizado el proyecto, este miércoles la junta de gobierno local aprobará la contratación de las obras de construcción, con un presupuesto de 1.040.503 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.