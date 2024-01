Lugo presenta su modelo de turismo sostenible en Fitur

El turismo respetuoso con el medio ambiente y la situación privilegiada serán los ejes de la campaña con la que Lugo venderá su atractivo turístico en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid desde este miércoles y hasta el domingo.

La alcaldía estará representada el viernes por los concejales de Desenvolvemento, Mauricio Repetto, y el de Xuventude, Jorge Bustos. Harán una promoción articulada sobre el Plan de Sostibilidade Turística, que cuenta con fondos europeos. Repetto explicó que la presentación será el viernes, a las 10.00 horas. Desarrollarán la idea de un Lugo a valorar por su patrimonio natural, con el proyecto de la Fábrica de la Luz como futuro centro enogastronómico con cercanía al Miño, y por su patrimonio histórico.

El mismo día acudirá también a Madrid la edil de Turismo, Maite Ferreiro. En esa jornada presentarán a los operadores y periodistas especializados dos vídeos sobre los atractivos de la ciudad.

El departamento de Turismo mostrará Lugo como un lugar atractivo y bien situado, ventaja que se desarrollará a través de la idea de que es un punto central, pues en un radio de cien kilómetros se encuentran A Mariña, el occidente de Asturias, A Coruña, la Ribeira Sacra o Santiago, lo que convierte a la capital lucense en el núcleo de un ámbito de interés rotundo para el viajero.

Maite Ferreiro se plantea que "o obxectivo deste ano é continuar amosándolle ao resto do mundo Lugo e os seus valores paisaxísticos, gastronómicos e culturais". La edil afirmó que "os datos están xa a demostrar que esta campaña está dando os seus froitos, e Lugo estase a posicionar como un punto importante no turismo tanto polo patrimonio co que contamos como pola proximidade co resto de Galicia".

LIBRO. El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo (Apehl), Cheché Real, presentará este miércoles en Fitur un nuevo volumen, el décimo sexto, de la colección de guías turístico-gastronómicas de la provincia de Lugo '...E para comer, Lugo'.

En el acto, que tendrá lugar a las 15.00 horas en el expositor de Galicia en Fitur, Cheché Real dará a conocer la publicación titulada Lugo, para todos los gustos.

La Apehl destacó que "esta nueva edición plasma la oferta turística y gastronómica de los 67 municipios de la provincia de manera más visual y esquemática". Contiene recomendaciones de viaje en función del patrimonio artístico, los enclaves naturales, las fiestas y la gastronomía.

El volumen hace un repaso por las diferentes actividades gastronómicas que desarrolló la asociación a lo largo del año en toda la provincia, los diversos concursos de tapas, la participación por undécimo año en La Vuelta y el directorio completo con todos sus establecimientos de hostelería asociados.