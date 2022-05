Lugo, preparada para una nueva edición del Medio Maratón Cidade de Lugo

Lugo vive este domingo una de esas fiestas que merecen la pena, en la que se aúna deporte y solidaridad, pero también dinamización y turismo, ya que la celebración del Medio Maratón Cidade de Lugo-El Progreso llenará la ciudad de corredores y espectadores en una prueba totalmente consolidada, a pesar de que solo lleva cuatro ediciones y que regresa con fuerza tras dos años de parón obligado por el covid.

Una pausa que ha servido para tomar aire y reunir a los amantes del atletismo, que volverán a las calles para recorrer los 21 kilómetros de una carrera que ya tiene su hueco por derecho propio en el calendario de las especialidades y que arranca a las diez y cuarto de la mañana.

Algunos de los trofeos que se entregarán en esta edición, junto al cartel de la prueba. VICTORIA RODRÍGUEZ

NOVEDAD. Poco antes, lo harán los deportistas que participen en la prueba de diez kilómetros, que se estrena este año, como un aliciente más para los que quieran correr una prueba menos exigente. Lo bonito, es que ambas comparten recorrido –la de larga distancia por duplicado– que discurre por algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, lo que supone otro de los valores añadidos de la cita.

Un recorrido que se desarrolla todo ello en asfalto, con hasta cuatro puntos de avituallamiento en el caso de la prueba larga, situados en los kilómetros 5, 9,7, 15 y 19,7, con salida y meta en la Praza da Horta do Seminario.

La prueba está organizada por El Progreso de Lugo y el Ayuntamiento de la ciudad, que aúnan sus fuerzas para lograr zancadas en beneficio de la localidad, con el fin de aumentar su difusión, pero sobre todo para fomentar los beneficios del deporte en la salud de personas de todas las edades. A ellos, se une el granito solidario de la ayuda a los más necesitados, con la aportación a Unicef de dos euros de cada uno de los corredores inscritos, que además podrán hacer donativos voluntarios o usar el dorsal cero si quieren donar sin participar en alguna de las dos pruebas que conforman la cita.

Un dinero que se gestionará a través de la sede lucense de la entidad y que se destinará a la compra de material diversos, como vacunas, kits de escuela y de higiene para así contribuir a paliar las necesidades en los países más desfavorecidos.

PREMIOS. Un esfuerzo más por el que merece la pena participar en una prueba, que contará con la vigilancia y seguridad que aportan la Policía Local, Protección Civil y voluntarios de la organización, apostados en diversos puntos del recorrido para garantizar la seguridad de una carrera, en la que habrá premios en metálico (500, 300 y 200 euros) para los tres primeros clasificados, en mujeres y hombres, en el Medio Maratón, además de trofeos. También se los llevarán los tres primeros en cada categoría: sénior 1 (de 18 a 29 años) y 2 (de 30 a 34), además de siete de veteranos, desde 35 a más de 65 años.

Los participantes de menor y mayor edad, tanto en hombres como en mujeres, se alzarán con un trofeo especial, que también tendrá el club que presente a más atletas.

Un trazado exigente

Atletas pasando frente a la catedral de Lugo. XESÚS PONTE

La prueba sale de la Praza Horta do Seminario y discurrirá por la Ronda da Muralla, Avenida da Coruña, Frigsa, A Milagrosa y el centro

La cuarta edición del Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso será especialmente atractiva, ya que se desarrolla en pleno entramado histórico y patrimonial lucense.

La prueba, con la salida en la Praza Horta do Seminario, incorpora este año además una carrera de 10 kilómetros para aquellas personas que no se vean preparadas para la distancia de 21 kilómetros pero quieran disfrutar de un circuito homologado por las zonas más emblemáticos de Lugo.

El circuito, que se puede consultar en la web oficial del evento (www.mmcidadelugo.com), se basa precisamente en esos diez kilómetros, por lo que la prueba de Medio Maratón consistirá en dos vueltas al recorrido, mientras que los atletas que se inscriban en la prueba de 10K completarán una sola vuelta.

El recorrido pasará por la calle Anxo López Pérez hasta la Ronda da Muralla, desviándose por la Avenida da Coruña hasta llegar al parque de Frigsa. Allí, los corredores llegarán hasta el campo Luis López Gorgoso y subirán de nuevo por el parque de Frigsa –mitad de la prueba– para regresar a la Avenida da Coruña.

Un nuevo desvío en la Rúa Otero Besteiro permitirá a los atletas correr por el barrio de A Milagrosa para salir de nuevo, y por última vez, a la Avenida da Coruña antes de completar la segunda mitad de la Ronda da Muralla, hasta la puerta que da acceso a la catedral de Lugo.

Una vez dentro de la muralla, los atletas iniciarán un pequeño recorrido por el casco histórico que les llevará por calles como Quiroga Ballesteros, Rúa do Progreso y Bispo Aguirre, desde donde saldrán del monumento histórico para recorrer el último tramo de la prueba, que cruzará la calle Rodríguez Mourelo y completará toda la avenida Ramón Ferreiro –hasta la Praza do Rei– para regresar hasta la Praza Horta do Seminario, donde está la meta.

Se trata de un recorrido exigente a la vez que asequible, con algún que otro repecho que pondrá a prueba la resistencia de los cientos de participantes, en torno al millar, que correrán en esta nueva edición.

Participación creciente

Nuno Costa, ganador de la edición de 2019. XESÚS PONTE

Alrededor de un millar de atletas tomarán la salida en la prueba con más inscritos de las cuatro celebradas hasta la fecha

Los aficionados al atletismo están de enhorabuena y este domingo vivirán una nueva cita con el medio maratón Cidade de Lugo-El Progreso, una prueba que bate récords de participación en su cuarta edición y supera con holgura los inscritos de las tres primeras, que contaron con una media de 585 participantes.

Esta vez las inscripciones rondan el millar para las dos pruebas que conforman el evento, la de 21 kilómetros y la de 10 –la principal novedad–, una cifra que demuestra que se trata de una cita que gusta, interesa y crece cada vez que se celebra. En ninguna de las tres ediciones anteriores se habían alcanzado los casi 1.000 inscritos en los días previos.

La inclusión de una prueba de 10 kilómetros ha impulsado el interés de los atletas lucenses, gallegos y nacionales, algo que esperaban desde la organización y que confirma que la línea trazada es la correcta.

Las inscripciones se dispararon en el último mes. Si a mediados de abril la cifra ya superaba a cualquiera de las tres primeras ediciones pero no alcanzaba todavía los 700 inscritos, en los últimos 30 días un total de 200 personas han tomado la decisión de formar parte de la carrera. Una cita que cuenta, como desde el primer año de celebración, con invitados de excepción como Fermín Cacho, Abel Antón y Reyes Estévez, que además ejercerá de padrino del evento. También estará el portugués Nuno Costa, uno de los principales favoritos a reeditar el título de la prueba reina que ya logró en 2019, tal y como reconoció a este diario el pasado mes de abril en una entrevista.

En cuanto a los vencedores de anteriores ediciones, Nicolás Arrojo se impuso en la primera edición del medio maratón Cidade de Lugo-El Progreso en 2017, con un tiempo de 1.12.24. mientras que el lucense Manuel Huracán Hurtado –que no puede participar este año– se hizo con la segunda edición con un tiempo de 1.06.39, alzándose así con la mejor marca de las tres ediciones celebradas hasta la fecha. El portugués Nuno Costa ganó la última edición de la prueba parando el cronómetro en 1.08.32.

Entre las mujeres, en la primera edición la mejor fue Ana González Margaride 1.30.57. En la segunda venció María Jesús Coya Otero, que marcó el mejor tiempo femenino de las tres ediciones (1.21.53), y en la tercera fue Alessandra Aguilar quien ganó entre las mujeres (1.23.04).

En 2017, la segunda y tercera plaza fueron para Juan Antonio Gude Vila y Gustavo Platas Vidal en categoría masculina, y para María Elva Méndez y Yolanda Villares Martínez en femenina, mientras que en 2018 Esteban Iglesia fue segundo (1.06.46) y Gustavo Platas revalidó la tercera plaza, con un tiempo de 1.07.36. En categoría femenina, la segunda clasificada entonces fue la hermana del campeón masculino, María Hurtado, con un tiempo de 1.24.51, y en tercera posición quedó Ana González Margaride, que mejoró en cuatro minutos su marca del año anterior, pese a no conquistar la prueba (1.26.47).

Ya en 2019, antes de que la prueba tuviese que interrumpirse dos años a causa de la pandemia, los segundos y terceros puestos fueron para Esteban Iglesia (1.08.51) y Rubén Liñares (1.15.15), en categoría masculina, y para Ana González Margaride (1.26.08) y Ana Abuín (1.28.47) en féminas.

Atletas veteranas como Josefina Castro o Karina Pasarín también dejaron prueba de su buen hacer y su calidad en sus respectivas categorías, sumándose con Isabel Felgar, Carmen Novo, Fermín Cacho, Iván Segade, Óscar Domínguez, Merodio o Citoula, entre otros muchos, a una ciudad ligada para siempre a nombres como José Luis Martínez, Gregorio Pérez Rivera, Palelas, Fernando Tallón, Tito Margaride o María Abel Diéguez en el disfrute del atletismo.

La prueba, una referencia en el calendario, nació con vocación de permanencia y se retoma ahora en su cuarta edición para seguir mejorando y consolidándose, dar a conocer el gran talento deportivo que existe en Lugo y premiar también el trabajo de la cantera, las escuelas deportivas y los clubs.