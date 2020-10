Lugo prepara un San Froilán atípico, de sello cultural y ferias testimoniales

Los preparativos para el San Froilán 2020 se aceleraron en distintos puntos de la ciudad con la instalación de los escenarios y carpas que albergarán los conciertos y actividades que compondrán el grueso del programa festivo de una edición que estarán marcada por las medidas sanitarias para hacer frente al covid-19. El distanciamiento social durante las patronales será un hecho en una cita de carácter casi exclusivamente cultural y con algunos espacios de feria, pero casi testimoniales.

La semana cultural de actividades será un espacio seguro, como resaltó ayer la edil de cultura, Maite Ferreiro, durante la presentación de las actividades programadas para las fiestas locales.

"Contaremos con elementos clásicos do San Froilán que se veñen celebrando nos últimos anos, mais adaptándoos á situación actual para que o centro da programación sexa que toda a veciñanza de Lugo teña acceso a actividades culturais de maneira segura".

Una de las novedades de esta edición, A Letra das Festas, organizado por la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, se celebrará el 6 de octubre en la Diputación.

Por otra parte, el San Froilán dos Devanceiros se volverá a reeditar este año, con un texto de Adolfo de Abel Vilela sobre A Exposición Rexional de 1896. Mientras tanto, Mónica Alonso será la encargada de realizar la ofrenda a Rosalía de Castro, el próximo domingo 11 a partir de las 12.30 horas en el Parque de Rosalía.

Otros espacios, como el San Froilán Asociativo, la feria de antigüedades, cuyos puestos estarán instalados en la Rúa da Raíña, o el Artesanfroilán volverán a tener presencia en esta semana de actividades, adaptados a la situación actual y garantizando el cumplimiento de los protocolos indicados por las autoridades sanitarias.

Así las cosas, las agrupaciones locales tendrán "o protagonismo nos concertos e nas actividades de rúa", afirmó Maite Ferreiro, quien añadió que "contaremos con máis de 50 grupos de Lugo e galegos de primeiro nivel", matizó.

ENTRADAS. La edil de cultura informó también que las entradas para todas los conciertos podrán retirarse de manera gratuita a partir de este jueves en el portal entradaslugo.es.

Por otra parte, las calles de Lugo no contarán en esta edición con el alumbrado festivo propio del San Froilán. El Partido Popular criticó que el gobierno renunciara a las luceses alegando que animarían el ambiente callejero. El problema, según los populares es que no se programó con tiempo.

El montaje de escenarios y carpas ya ha comenzado

Más de cincuenta grupos actuarán durante la celebración de las fiestas patronales en los escenarios que se instalan por toda la ciudad para hacer partícipe a los vecinos del San Froilán 2020. Este año, marcado por la pandemia generada por el Covid´19, los grupos lucenses y gallegos coparán la totalidad del programa de actuaciones musicales. Todos los grupos de edad contarán con actividades o eventos desde el comienzo oficial de las fiestas patronales, el próximo domingo 4, hasta el Domingo das Mozas.

Os Pelúdez acuden a su cita

El pregón a cargo de la periodista Tonina Gay abrirá el domingo 4 (12.30 h) las fiestas de San Froilán 2020. Seguidamente llegará el turno para la familia Pelúdez, que interactuará con el público. El lunes, el grupo lucense Forget La France actuará en la Praza do Castiñeiro, a las 13.00 horas, y a las 20.00 llegarán el desfile de cabezudos acompañados por el grupo Tambukada.



Sanfroidance

El viernes 9 llegará el momento de bailar con el Sanfroidance, con la actuación de los dj’s Mojo Experience, The Lazy Bones y Juanma Lodo, a partir de las 19.30 horas, en el Praza do Camiño Primitivo.



Domingo das mozas

Las fiestas se cerrarán con el Domingo das Mozas.