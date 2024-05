Lugo se prepara para la gran avalancha del fin de semana: motocross, atletismo, Facela Fest...

El rugir de las motos ya se siente en Lugo, que acoge el fin de semana por primera vez en su historia un campeonato del Mundial de motocross, cita que reunirá a 10.000 espectadores.

El tirón de las motos es tal que ni los nubarrones que se asoman en el horizonte del fin de semana podrán afectar a una agenda que llenará la ciudad y ocupará todas las plazas hoteleras de la capital y de gran parte de la provincia.

En la ciudad queda aún alguna plaza, pocas y a precios astronómicos. En realidad, los hoteles reservaron algunas para especiales requerimientos de última hora y los precios de esos últimos y preciados alojamientos están siempre por encima de los 275 euros y llegan en algún caso a los 350 euros. Además de hoteles, se han llenado alojamientos turísticos y casas rurales en muchos kilómetros a la redonda.

El lleno será total Y es que ni la amenaza de lluvia puede frenar una ola que va a llenar la ciudad y que va a exigir a la hostelería demostrar su capacidad para atender a grandes oleadas de público en unas jornadas en la que, aún siendo protagonista destacado, el motocross no será el único evento que llene Lugo.

El Medio Maratón de El Progreso, por ejemplo, reunirá en Lugo la mañana del domingo a más de mil atletas y hay otras citas deportivas de enorme tirón. El Breogán disputa el viernes un partido decisivo para mantener la categoría y el Pazo dos Deportes se llenará.

El sábado juega también el CD Lugo y no faltarán los fieles del equipo, aunque el partido no será ya de alto voltaje al estar ya salvada la categoría.

Pero es que hay otros eventos de tirón y también de repercusión externa. La cita de Equigal de este fin de semana es de las más atractivas para el pujante negocio del caballo y en Lugo se celebra el concurso de caballos de raza árabe, al que concurrirán muchas de las mejores ganaderías del país. También se celebra el concurso del Pura Raza Galega.

Hay otras citas lúdicas, en la capital y en el entorno, como el festival Facela Fest, el Friulio, la fiesta de recreación histórica de Friol, o el Maratón de Mus en el Círculo de las Artes.

Son muchos eventos y muchos de carácter multitudinario, que van a exigir una capacidad de respuesta por parte de toda la ciudad, porque habrá miles de personas requiriendo servicios.

Será también un desafío para el tráfico en Lugo. Ante la llegada de miles de aficionado a la prueba del Mundial de motocross en el circuito de Teixeiro se ha organizado ya un párking para autocaravanas y una zona de cámping y se han habilitado aparcamientos gratuitos por la carretera de Vilarvente desde la carretera de Fonsagrada, de modo que por la N-540 solo acudan los vehículos acreditados.

A la vez, el Concello ha habilitado una línea de buses gratuitos al circuito desde el polígono de As Gándaras. La multiplicación de eventos también marcará desafíos para el tráfico dentro de las calles de la ciudad, especialmente en el centro, donde el domingo se restringirán aparcamientos y se suprimirán plazas de estacionamiento con motivo del Medio Maratón de El Progreso.

Esa afectación al tráfico se producirá entre las 9.30 y las 13.00 horas del domingo. Para intentar minimizar el impacto sobre la circulación, la Policía permitirá circular por el carril derecho de la Ronda da Muralla entre el cruce con la calle San Roque y la intersección con la calle Monforte. También se podrá circular en Ramón Ferreiro entre la calle Cornubia y Fonte do Rei.

Estará cerrado a la circulación el resto del trazado de la prueba atlética, si bien la Policía Local avanza que se permitirá salir de las zonas céntricas por las que discurrirá la prueba, siempre en la medida de las posibilidades y bajo control de los agentes, por el Carril dos Loureiros, la calle Vilalba, en sentido contrario por la Ronda da Muralla hasta la calle Santiago.

Jorge Prado tras una carrera. XESÚS PONTE

Mundial de motocross. Jorge Prado juega en casa

Tras el Gran Premio de España disputado en febrero, esta será la segunda gran cita en el circuito de Teixeiro. Es una prueba de gran interés para el Mundial y la estrella volverá a ser Jorge Prado, que se juega mucho. Es un desafío y en el circuito habrá comida y actividades con tirón.

Medio Maratón Cidade de Lugo. SEBAS SENANDE

Medio maratón. Estrellas para una ciudad muy atlética

Lugo es una ciudad apasionada por el atletismo y el Medio Maratón de El Progreso, además de reunir a más de mil atletas, permitirá disfrutar de figuras carismáticas, como Reyes Estévez, y otras pujantes, como Xela Martínez. La prueba obliga a cerrar gran parte del centro el domingo.



Una edición de Equigal. SEBAS SENANDE

Equigal. Los mejores ejemplares de raza árabe

El mundo del caballo suscita pasiones y negocios y la cita del fin de semana reunirá en Lugo a algunas de las grandes ganaderías de raza árabe, ya que el certamen del Pazo de Feiras es uno de los más prestigiosos a nivel nacional. También hay pruebas de raza gallega.

Festival Facela Fest de Lugo. XESÚS PONTE

Facela Fest. Un festival de calidad que tiene su público

No es uno de esos festivales multitudinarios, pero en el cartel siempre hay calidad y nombres que atraen público. Este año los conciertos de más relumbrón son los de Micah P. Hinson, el viernes, y Los Enemigos, el sábado. Tocan en Frigsa, en el exterior del auditorio.

Gradas del Pazo. XESÚS PONTE

Río Breogán. Un partido cargado de emoción en el Pazo

En el Pazo dos Deportes se espera el lleno este viernes. Unos 5.500 aficionados acudirán a ver el partido en el que el Breogán se juega la permanencia. Serán, eso sí, forofos locales, ya que el rival es el Andorra y no se espera un notable desembarco de seguidores del equipo rival.

Aficionados en el Anxo Carro. XESÚS PONTE

CD Lugo. Un encuentro de sabor netamente local

El CD Lugo juega en casa y en el Anxo Carro se podrían reunir entre 1.500 y 2.000 aficionados. Es una cita importante, pero no la más masiva del equipo, que ya ha salvado la categoría y no tiene opciones para entrar en la Copa del Rey. El rival es el Cornellá, que no traerá aficionados.

Mus en el Círculo. AEP

X Maratón de Mus. Cita de los mejores jugadores del Norte

El X Maratón de Mus Muralla de Lugo congrega este sábado en el Círculo a más de 200 jugadores procedentes de todo el norte peninsular. Muchos de los jugadores llegan acompañados a una cita apreciada, cuyos premios incluyen plazas para participar en el Campeonato de España.



Friulio de Friol. VICTORIA RODRÍGUEZ

Friulio. Romanos y galaicos se toman la medida en Friol

Las fiestas de recreación histórica siguen viviendo momentos de auge y el Friulio de Friol, a poca distancia de la capital, abre la temporada de las aclamadas batallas entre castrexos y romanos, lo que supone que siempre congrega a cientos de personas ansiosas de fiesta.