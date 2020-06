Lugo pone a cantar al cine

El estudio de grabación instalado en los cines Códex de Lugo está siendo estos días el escenario de un acontecimiento muy especial: un grupo de veinte alumnos lucenses de canto están grabando los coros y algunos temas de la banda sonora de la que será próxima gran apuesta de la animación gallega, la película Valentina, de Abano Producións. Se trata de una cinta que aborda el tema del síndrome de Down y en cuya producción colabora Emilio Aragón, que también ha compuesto uno de los temas musicales.

Al frente de este grupo de lucenses está su profesora en el Aula de Canto del Centro de Música Fingoi y cantante profesional Pilocha Martínez, que no solo repite experiencia con esta productora sino que ha renovado su entusiasmo: "Estamos participando na gravación da banda sonora dunha película de animación estupenda, da produtora galega Abano. Non é a primeira vez que desde a Aula de Canto colaboramos con ela. Xa o fixemos con outra película de animación, A tropa de trapo na selva do arco da vella".

Pilocha reconoce que Abano es "unha produtora que eu admiro. Lévaa Chelo Loureiro, e admíroa pola sensibilidade coa que trata todos os temas cos que se atopa. Neste caso, trata situacións humanas cunha sensibilidade moi moi especial. Gústame moito traballar con ela".

Por eso no lo dudó cuando se le planteó una segunda colaboración, en la que implicó a todos sus alumnos del Aula de Canto, unas veinte de solistas de todas las edades, desde niños a mayores, solistas a los que para esta misión ha convertido en un coro.

"O que estamos a facer, por unha banda, é preparar os coros, tanto infantís como de adultos, da película; eu o que fago é preparar voces solistas, que nesta ocasión cantamos en grupo. E, por outra banda, tamén teño a sorte de estar a preparar a unha nena que nesta película está a cantar cancións da protagonista, hai un pouco de todo", comenta Pilocha, que se muestra especialmente satisfecha del trabajo que está desarrollando su pequeña aprendiz: "É unha nena lucense, eu estou encantada e ela máis aínda. Acaba de cumprir oito anos e estao facendo marabillosamente, será unha sorpresa cando se estree a peli".

VERSIONES. Todavía no hay fecha para el estreno de Valentina. De momento siguen a toda máquina los trabajos de producción, para los que están resultando muy útiles los estudios de grabación de los Códex, que Pilocha considera "estupendos, estamos moi contentos". Según comenta, "estivemos fai un par de semanas gravando os sós desta nena e hoxe estivemos cos coros. Volveremos dentro duns días, porque desta película fanse versións en galego e en castelán de todas as cancións".

Participar en un proyecto como este es, insiste Pilocha, "unha experiencia moi bonita. Para min como profesional, porque é darlle sentido á profesión. E para moita xente, porque ir a clase de canto é ir á aula e aprender algo de técnica, pero iso ten que ter unha transcendencia, ou ben estar en escena e poder cantar para un público ou unha banda sonora ou nun teatro ou algo así. E para os meus alumnos é unha experiencia estupenda, ir a un estudo, ver como se grava...". El resultado se podrá ver y escuchar próximamente en los mejores cines.