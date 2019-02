Lugo se podrá ver a vista de pájaro con un ortofoto de gran calidad

Un total de 70 kilómetros cuadrados del municipio pertenecientes a la zona urbana y periurbana podrán ser contemplados a vista de pájaro desde la web municipal gracias a un ortofoto de gran calidad que fue encargado por el Concello con el objetivo de contar con una cartografía con datos más precisos de relieve, altura o superficie de las edificaciones. El gobierno local, que recibió esta semana el material de la empresa encargada de hacer las fotografías aérea, pretende incorporar de forma inminente a su web el visor para que tanto los técnicos como cualquier ciudadano puedan obtener datos de parcelas o edificios de la zona captada.

El concejal de desarrollo sostenible, Daniel Piñeiro, explica que el coste de este trabajo, que incluyó vuelos con un avión especial que realizó ráfagas de fotos de la zona afectada, se abarató gracias a que Lugo y otros cinco ayuntamientos gallegos —Carballo, Cambre, Sanxenxo, Oleiros y Pontevedra— firmaron un convenio con el Instituto de Estudos do Territorio de la Consellería de Medio Ambiente, que aportó una subvención de 50.000 euros. Finalmente, el Concello lucense hizo un desembolso de 61.380 euros, cuando si se hubiese contratado el vuelo del avión en solitario para fotografiar el municipio de Lugo, la factura podría haber ascendido a unos 400.000 euros.

Lugo y otros cinco municipios gallegos encargaron el trabajo de forma conjunta para reducir costes

"Era unha oportunidade porque a empresa podía facer todo dunha tacada e decidimos cubrir a zona urbana e periurbana porque facelo cos 350 kilómetros cadrados do municipio saía máis caro", señala Piñeiro, quien destaca que el objetivo era contar con fotos del municipio con gran calidad para que los técnicos municipales puedan trabajar con más detalle. "No caso do solo rústico, non é tan importante contar cunha gran definición, pero si na área urbana e nas zonas onde hai polígonos industriales ou urbanizables que se van desenvolver", comentó el edil.

Daniel Piñeiro explicó que la empresa entregó, además del visor que será colgado en la web municipal, otro material que puede ser usado con programas informáticos técnicos, como el Autocad, y al que tendrán accesos los servicios municipales relacionados como el urbanismo. Además, el concejal comentó que con el nuevo ortofoto se sumará a los que ya existen en el apartado 'Urbanismo en Rede' de la web municipal, de tal forma que la parte del municipio fotografiada con gran calidad podrá ser comparada con el resto.

"Temos que meter esta nova capa na ferramenta e despois poderase descargar a información específica de cada parcela", explica el edil, que añade que también está pendiente de actualizar la parte relacionada con la zona rústica del PXOM para incluir los cambios derivados de la reforma de la Lei do Solo.