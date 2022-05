La calle Gallego Tato será la primera de A Piringalla en peatonalizarse. En concreto, el proyecto del Concello se centra en eliminar el tráfico del tramo entre las calles Magnolia y Lavandeira, ya que se ha tenido en cuenta que se trata de un punto donde se concentran un colegio, instalaciones deportivas y un centro social.

El teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, presentó este viernes el proyecto de humanización a los representantes de la directiva y Anpa del colegio Luís Pimentel. "Este é o centro de ensino que conta con máis estudantes na cidade, e está situado nunha zona na que conflúen centros de ensino, instalacións deportivas e un centro social, polo que se fai necesario contar cun espazo humanizado para o desfrute da veciñanza", aseguró, al tiempo que recordó que el plan es una continuación del proyecto de calmado de tráfico en entornos escolares que se puso en marcha hace dos años.

El Ayuntamiento sacará a licitación los trabajos en las próximas semanas con un presupuesto base de 259.249,82 euros. "Buscamos executar a obra durante as vacacións de verán, para que co comezo do curso a maior parte dos traballos xa estén realizados, tratando de producir as menores molestias posibles ao normal funcionamento do centro escolar", declaró Arroxo.

El teniente de alcalde anunció que este proyecto será el primero de otros que tendrán también el mismo objeto de hacer más seguros los entornos de los centros escolares. "Será o espello no que continuar avanzando na humanización dos centros de ensino, tal e como nos veñen solicitando tanto as directivas como as asociacións de nais e pais dos distintos centros", explicó.

Insistió en que esta clase de intervenciones tienen como fin último embellecer y facilitar la vida en los barrios.