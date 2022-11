Representantes de la plataforma Lugo... Non perdas o tren recibieron este viernes a la candidata del PP a la alcaldía de la capital, Elena Candia, y a diputados y senadores de esa formación para poner en común las reivindicaciones de ambas partes en materia ferroviaria y, en el encuentro, la plataforma anunció que el próximo mes reeditará la vistosa acción con maletas que llevaron a cabo en la Praza Conde de Fontao en 2016. Invitarán a sumarse a ella a todos los partidos políticos y a todo tipo de organizaciones sociales y empresariales.

Mientras Candia y los diputados y senadores del PP que acudieron a la reunión explicaron las acciones que estos llevarán a cabo en Madrid para tratar de que el Gobierno se comprometa con más gasto y con más proyectos en Lugo, miembros de la plataforma señalaron la importancia de volver a "visibilizar" el déficit que tiene la provincia en infraestructuras ferroviarias y la paulatina pérdida de servicios que sufre y que se acentuó a raíz de la pandemia.

La plataforma valoró el esfuerzo inversor del Gobierno de Pedro Sánchez, que está destinando 560 millones de euros a modernizar la vía del ferrocarril entre Ourense y Lugo, pero, al igual que el PP, coincidió en la necesidad de renovar la infraestructura también desde Lugo hasta A Coruña y de ejecutar las variantes que estaban previstas en el sur de la provincia. Estas reducirían el tiempo de viaje hasta Ourense, que es la conexión de Lugo con el Ave, pero de momento no están previstas.

Lugo... Non perdas el tren y el PP apuntaron también la necesidad de recuperar servicios, como la conexión con el País Vasco y el tren hotel a Barcelona, que se vio reducido. Apuestan también por una conexión con Ourense a primera hora, para enlazar con el Ave que parte hacia Madrid a las 6.30 horas, y por extender la malla ferroviaria hasta Santiago de Compostela y A Mariña. "Son ideas nosas e non do BNG. Fomos nós os primeiros en poñelas sobre a mesa", afirmó Jesús Vázquez, presidente de la federación vecinal Lucus Augusti, que fue la promotora de la plataforma. La federación y el BNG mantienen un fuerte enfrentamiento desde hace tiempo, con intercambio de denuncias judiciales.

Los nacionalistas son quienes más tiempo llevan levantando la voz y con más contundencia para pedir mejoras en el tren, aunque el PP también llevó a cabo diversas iniciativas en los últimos años, después de que dejara de Gobernar en España. Los papeles con el PSOE se invirtieron, ya que hasta entonces eran ellos quienes protestaban en la calle cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Reunión con Elena Candia

La candidata del PP agradeció a la plataforma la "cordialidade" con la que se desarrolló la reunión que ella había solicitado. Recordó que ya en 2016 y 2017, cuando gobernaba Mariano Rajoy, el PP apoyó las reivindicaciones de Lugo... Non perdas o tren tanto en la calle como en los despachos y que ahora volverá a hacerlo, en contraposición con la postura del PSOE, dijo. "Nin nos orzamentos do Estado, nin nos discursos políticos do PSOE se garanten as dúas variantes da Alta Velocidade que quedaran comprometidas e tampouco se recuperaron as liñas que se suprimiron por mor da pandemia". "Estamos falando dunha reivindicación xusta e un compromiso irrenunciable", dijo.