Lugo: una Nochevieja 'primaveral' y un Año Nuevo casi 'primaveral'

Galicia estará durante la Nochevieja bajo la influencia de un anticiclón centrado en la península Ibérica. Con esta situación, nos esperan cielos con nubes de tipo alto que, afortunadamente, no impedirán el paso do sol. Las temperaturas no experimentarán cambios o en todo caso tendrán ligeros ascensos en las máximas en el oeste de la Comunidad, que ya escalaban sensiblemente este jueves. Los vientos soplarán de componente sur, moderados en general, con intervalos fuertes en el litoral y zonas altas del interior.

En cuanto a las temperaturas, la capital lucense se moverá entre los 8 y los 16 grados y se espera una mañana despejada y una tarde con una presencia casi testimonial de nubes. En la Ribeira Sacra y en Sarria el panorama será un poco diferente, con máximas que alcanzarán los 17-18 y mínimas de 7-8. Por su parte, en A Mariña el mercurio oscilará entre los 14 y los 19 grados. En A Chaira el baile será entre los 8 y los 18 grados, aproximadamente. Finalmente, en A Montaña también se espera un día más suave de lo habitual en estas fechas, con temperaturas que rondarán los 7 y los 15 grados en muchos puntos.

AÑO NUEVO. Las bajas presiones atlánticas se acercarán de nuevo a Galicia en la jornada de Año nuevo, con un frente frío que atravesará la Comunidad al final de la jornada. De este modo tendremos una mañana aún con pocas nubes, de tipo medio y alto; a la tarde veremos nubes bajas llegando desde el Atlántico y algunas precipitaciones que comenzarán por el oeste de A Coruña y se irán extendiendo ya de noche a otros puntos. Las temperaturas mínimas serán aún muy suaves, mientras que las máximas sufrirán un descenso con respeto a los elevados valores del día anterior. Los vientos soplarán del sur, moderados, con intervalos fuertes en el litoral y zonas altas del interior.

Estas son las temperaturas previstas para el primero de enero:

A Coruña 12° 19° Ferrol 13° 19° Lugo 8° 16°

Ourense 14° 20° Pontevedra 14° 20° Santiago 8° 17°

Vigo 15° 20°

La previsión en España

La Nochevieja y el Año Nuevo llegarán con mucho sol en casi todo el país, salvo en las cuencas del Duero y Ebro, donde dominarán los bancos de nieblas, y con temperaturas inusualmente cálidas para la época, que subirán hasta los 25 grados en Granada, 24 grados en Murcia y 22 grados en Bilbao.



Posiblemente el 31 de diciembre se registren las temperaturas máximas más elevadas para la época desde que hay registros en numerosas ciudades, ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia EStatal de Meteorología (Aemet), para incidir en que en numerosas capitales de provincia se espera batir récords.



Así por ejemplo, en ciudades como Madrid, los modelos de predicción avanzan que mañana día 31 se llegará a los 16 grados, cuando el valor máximo en la capital es de 15 grados registrados en la Nochevieja de 1979; en Granada se prevén 25 grados frente a los 19 grados alcanzados en fin de año de 2015, el más cálido hasta la fecha.



Cáceres registrará 20 grados, máxima muy por encima de los 16 grados que anotó en la Nochevieja de 1994, la más cálida hasta el momento, mientras que en la fachada cantábrica, Bilbao llegará mañana a 21 grados, valor que no se registraba en el mismo día desde 1959.



A orillas del Mediterráneo, Murcia llegará previsiblemente a los 24 grados, frente a los 22,6 grados que se registraron en 1995, la Nochevieja más cálida hasta hoy.



En las Islas Canarias también se esperan valores bastantes altos: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife registrarán 27 y 26 grados respectivamente, valores por encima de los 25 grados logrados en 1998 y 1995.



Son registros "inusualmentes cálidos para estas fechas", con temperaturas en gran parte del país entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, e incluso en amplias zonas entre 10 y 15 grados superiores, salvo en el Duero y Ebro, donde el ambiente diurno será algo más frío de lo habitual.



Siguiendo la línea de la última jornada del año, el tiempo en Año Nuevo también será despejado en casi todo el país, con nubes altas en el noreste y las Canarias, aunque todavía persistirán las nubes bajas y nieblas matinales en los valles del Tajo y del Guadiana, la meseta Norte, y más intensas en la cuenca del Ebro.