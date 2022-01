Lugo, la provincia gallega con menos denuncias por negligencia médica en 2021

Galicia se sitúa como la quinta comunidad autónoma más denunciada el año pasado por supuestas negligencias sanitarias, con 709 casos, un 28% más, de los que 44 han sido con resultado de muerte, según los datos de la Asociación del Defensor del Paciente. Con respecto a 2020 los asuntos han aumentado, de forma ostensible, en un total de 199 lo que supone una subida del 28%.

Esta asociación, que ha presentado este lunes su memoria anual de presuntas negligencias médico-sanitarias, recibió 32 denuncias correspondientes a la provincia de Lugo relacionadas a la sanidad pública y privada en 2021. Una cifra muy inferior a la de A Coruña, con 345 casos, y Pontevedra, con 254. Es, de hecho, con gran diferencia la que menos denuncias recibe, ya que en Ourense se tramitaron 78.

Tampoco el Hula ni ningún otro hospital lucense aparece en la lista de los cinco más denunciados, que lidera el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, seguido del Chus de Santiago, el Chuvi de Vigo, el Chup de Pontevedra y el Chuo de Ourense, En cuanto a los servicios en los que se producen más casos de presuntas negligencias, el primero es Urgencias, seguido de Cirugía General y Traumatología. A continuación se sitúan las listas de espera y por último Ginecología y Obstetricia.

"La excusa del covid-19 ya no cuela puesto que el sistema sanitario sigue sin ser idílico por la falta de recursos personales y materiales. La pandemia ha dejado al descubierto las vergüenzas del sistema nacional sanitario. Nuestra sanidad no da para más debido a que la inversión no es la adecuada", advierte la entidad en un comunicado.

Los valores fluctúan ligeramente por debajo de las cifras de años pasados. Atendiendo a la media de la última década, en la comunidad gallega se suelen suceder unos 730 casos al año. "Aunque los niveles de 2021 estén un tanto por encima de los de los últimos tres años, es cierto, que son los de menor incidencia de 2017 hacia atrás", señala al respecto del dato autonómico.

LISTAS DE ESPERA. En cuanto a las listas de espera, el número de gallegos a la expectativa de someterse al bisturí es de 40.316 con un período medio de 70 días, según recoge la memoria de El Defensor del Paciente. Los servicios más agarrotados son cirugía plástica, neurocirugía y cirugía cardiaca.

Al respecto, la asociación reconoce que Galicia es la segunda comunidad con mejores datos de lista de espera, solo por debajo del País Vasco, pero apunta a que puede deberse a la forma en que se computan. "Nos tememos que los números están edulcorados. A tenor de las reclamaciones que hemos recibido, es obvio que el Sergas, a la hora de contabilizar, pasa por alto el proceso de pruebas diagnósticas y citas con el especialista. Resulta inverosímil que un gallego aguarde solo 70 jornadas para ser operado", señala.

ATENCIÓN PRIMARIA. El documento alude también al deterioro de la Atención Primaria, con una situación "más que inquietante por la escasez de médicos y enfermeras" y llega incluso a calificar de "inhumano el maltrato al que están expuestos los profesionales por la imposibilidad de cubrir plazas en los PAC". Así, incide en la necesidad de acometer un "plan de choque" con una dotación cercana a los 200 millones de euros.

En esa línea, critica la "sobrecarga física y psíquica" a la que se ven sometidos los trabajadores de los servicios de Urgencias. "El Chuac [A Coruña] es el ejemplo más claro por su situación de colapso permanente, con pacientes amontonados en los pasillos y falta continua de personal para atenderlos".