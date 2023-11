Lugo se moviliza en las instituciones para defender el Campus Terra

Lugo hará un despliegue institucional y social para que no se reduzca gravemente la oferta educativa del Campus Terra. El pasado día 9 desde Santiago se informó a la Escola Politénica Superior (EPS) de que desaparecerán dos de sus cinco grados (Paisaxe y Enxeñaría Civil) y otros dos (Agrícolas y Forestais) se compartirán con la Universidade de Vigo.

Frente a esa amenaza los grupos políticos han lanzado iniciativas. La alcaldesa, Lara Méndez, anunció el martes que el área socialista del Concello defenderá en el pleno ordinario de este mes una proposición para que el Campus Terra "conserve a súa oferta educativa e o seu trascendental labor de investigación".

Méndez rechaza los criterios para la supresión de estudios, que responden a la falta de alumnado mínimo y al riesgo de financiación porque "o balance demográfico, a internacionalización da formación universitaria ou o contexto económico e social non foron tidos en conta no proceso de redacción" do decreto que vehicula a medida.

El BNG acudirá directamente a Santiago. Su diputada por Lugo Olalla Rodil llevará al Parlamento gallego una serie de propuestas destinadas a que no se "materialicen estas mudanzas que suporían un durísimo golpe para un campus, como o de Lugo, especializado na formación e xeración de coñecemento arredor das ciencias da terra".

La parlamentaria coincide con la alcaldesa en que se debe "ter en conta a realidade demográfica de Lugo e a falta de infraestruturas que lastran o seu desenvolvemento, polo que o Campus debera ser obxecto de medidas de discriminación positiva por parte do Goberno galego e non, como acontece, de esixencias cada vez máis duras para poder manter o seu funcionamento".

Esencial

La directora da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, Rosa Romero, dio el primer toque de atención desde la entidad afectada al subrayar el "cometido esencial" que desarrollan los profesionales técnicos formados a través de las ingenierías agroforestal y civil para avanzar en la transformación del medio rural hacia un "entorno vivo, sostenible y con futuro".

El Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo considera "una afrenta a toda la provincia la posibilidad de que hasta cinco titulaciones desaparezcan del Campus de Lugo". Su presidente, José Luis Benedito Castellote, considera que "la existencia de una industria agroganadera fuerte exige profesionales cualificados como los que cada año salen de la Escola Politécnica Superior, que ve amenazadas la mitad de sus titulaciones, o de la facultad de Ciencias".

La Escola abre el debate al público

El futuro del Campus de Lugo en el marco del sistema universitario de titulaciones centra el jueves, a las 19.30 horas, en la cafetería de la Escola Politécnica Superior de Enxeñería, un debate informal promovido por el colectivo Proxéctate en Galego, en el marco de los Encontros de Lúa Chea.

En la sesión, durante la que se abordará el escenario abierto tras el acuerdo para el mapa de titulaciones del sistema universitario galego, se reflexionará sobre las consecuencias que depara este documento.

Los ponentes serán los profesores Celia Besteiro y Carlos Herrero, que cuentan con amplia experiencia en gestión universitaria tras ocupar las vicerreitorías de Organización Académica y Coordinación del Campus Terra, respectivamente.