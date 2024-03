Lugo Monumental reclama que la comisaría permanezca en el centro al "descentrar" la protección

La asociación Lugo Monumental se ha dirigido al Ayuntamiento, a la subdelegación del Gobierno y al Ministerio del Interior para reclamar que se reconsidere la decisión de no ubicar la nueva comisaría en el casco histórico.

Lugo Monumental ha pedido revertir la "paulatina desaparición de servicios" en el centro y ha señalado que la reforma del edificio de Obras Públicas' parecía "una buena opción" por su ubicación y por la ventaja de dar uso a un inmueble ya existente.

Según han advertido, la reubicación de la Policía Local en la zona sur del casco urbano y la previsión de instalar la comisaría de Policía Nacional en la zona norte "descentran completamente la protección del casco histórico".

Lugo Monumental ha denunciado que, en las últimas décadas, el casco histórico se ha visto privado de numerosos servicios, que han sido trasladados a otras zonas, "en muchas ocasiones con pobres resultados". Al respecto, se ha referido al Museo Interactivo de la Historia de Lugo, que "supuso una gran inversión que no se está rentabilizando" y que, si estuviera en el casco histórico "su uso y afluencia serían otros totalmente diferentes", o al nuevo auditorio.

Otros servicios que han sido desplazados son servicios sanitarios o de empleo, y Lugo Monumental ha advertido de que "incluso las comunicaciones se alejan del casco histórico con la construcción de la intermodal". La asociación ha censurado que se construyan o proyecten edificios para servicios públicos alejados del centro, y augura que muchas de esas iniciativas se convertirán en un "sonoro fracaso".

Con respecto al edificio de Obras Públicas, consideran "llamativo" que se justifique no recuperar el inmueble por la posible aparición de restos arqueológicos, y han cuestionado, si la propia administración, que cuenta con recursos, "no da ejemplo poniendo en valor esos restos", "cómo se atreven a exigir al particular lo mismo".

"Lugo cuenta con inmuebles públicos vacíos que han de ser rehabilitados y utilizados antes de seguir construyendo desaforadamente edificios de nueva planta", ha proclamado, aludiendo a ejemplos de éxito como el centro de ASPNAIS o la recuperación de vieja Residencia.