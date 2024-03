Lugo Monumental pide más claridad para el acceso al centro y rebajas en párkings

La asociación de empresarios y comerciantes Lugo Monumental continúa reclamando medidas para facilitar el acceso al centro durante las obras. En esta ocasión, propone tres acciones para aclarar qué vehículos pueden entrar y cuáles no, una mejora de la señalización y bonificaciones en los párkings.

Según la asociación, el Concello está emitiendo "mensajes confusos. Entendemos que desde la administración no se deben emitir mensajes con un rosario de excepciones a la prohibición genérica de entrar en el casco histórico, ya que realmente hay dos casuísticas que pueden resumir quién puede entrar al casco histórico: los usuarios de los aparcamientos y los vehículos autorizados. No es necesario desgranar cada una de las excepciones". Por ello, propone que se emitan bandos "con un mensaje tranquilizador que explique a la ciudadanía que no se va a multar a nadie por entrar a los aparcamientos públicos".

Lugo Monumental opina que "otro de los gravísimos problemas es la confusa señalización, en la que en pequeño tamaño se vuelve a poner el rosario de excepciones", lo que "diluye nuevamente el mensaje de que se puede entrar a los aparcamientos". En este caso, reclama del Concello "la colocación de paneles informativos en diversos puntos de la ciudad (tanto en las inmediaciones de los accesos como en otros lugares para que los conductores estén informados con antelación de la ruta a seguir) en que se indique claramente cómo acceder a los diferentes estacionamientos del casco histórico".

Bonificación de horas

Por último, aborda el precio de los aparcamientos municipales. Al respecto, considera que "el sector privado ha cumplido con su tarea y desde Lugo Monumental hemos activado una campaña de bonificación de horas de aparcamiento en los estacionamientos de Ánxel Fole y Vía Romana", mientras que «los subterráneos públicos son los más caros de la ciudad en las primeras horas, que son las críticas para las compras". Para subsanarlo, la propuesta es "que el Ayuntamiento bonifique total o parcialmente la primera hora de aparcamiento en sus estacionamientos para invitar a la ciudadanía a seguir acudiendo al casco histórico".

No obstante, este grupo de empresarios también quiso destacar «la buena actitud y la empatía mostrada por la alcaldesa, Paula Alvarellos, en la reunión que mantuvimos a finales del mes de enero y confiamos en que esta buena disposición se traduzca en la aceptación de estas propuestas".