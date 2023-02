Lugo Monumental pide aplazar y debatir la peatonalización del centro

La asociación de hosteleros y comerciantes del casco histórico, Lugo Monumental, alegó al proyecto para declarar el recinto amurallado zona de bajas emisiones, que pasa por, entre otras medidas, completar su peatonalización. El colectivo pide que se aplacen las obras, algunas ya licitadas, como las de Montevideo, Bolaño Ribadeneira y San Fernando, y se abra un debate público, porque considera que, tal como están planteadas, "se van a cometer errores de gravedad que no solo no mejorarán la movilidad en el casco histórico sino que irán justamente en la dirección contraria a la deseable".

El gobierno de Lara Méndez está elaborando en este momento un plan especial de tráfico para el centro con los cambios que será necesario hacer en los recorridos y en las zonas de carga y descarga para poder iniciar los trabajos de peatonalización.

La declaración del centro como zona de bajas emisiones y las obras de peatonalización son acciones que están interrelacionadas pero que se ejecutan por separado y en paralelo, y Lugo Monumental ve prematura iniciar las segundas sin haber concluido los estudios y los trabajos de la primera.

El colectivo que preside Luis Latorre no muestra su oposición a las futuras peatonalizaciones, que incluirán también Santo Domingo y Rúa do Teatro, pero no comparte cómo se van a hacer y hace sus propuestas.

Según el plan anunciado por la alcaldesa -aunque en el anteproyecto no figuraba-, el bus seguirá llegando al casco histórico y parará en las inmediaciones de la Praza de Abastos, en la Rúa Bolaño Ribadeneira, pero Lugo Monumental propone crear también una parada en la parte superior de la Praza de Santo Domingo, aprovechando la rotonda en torno al águila para hacer el giro. La asociación critica también que se pretendiera desplazar el monumento hasta el frente de la Rúa da Raíña, algo que finalmente no se hará, como ya explicó el gobierno local de Lara Méndez hace semanas.

El ejecutivo municipal no informó, en cambio, de donde quedará la zona de carga y descarga, que ahora está en la parte alta. Lugo Monumental propone trasladarla al tramo entre la Rúa de la Raíña y la salida del aparcamiento; mantener la parada de taxis actual y añadir una pequeña zona de parada momentánea para particulares.

Respecto al eje Montevideo-Bolaño Ribadeneira-San Fernando, Lugo Monumental propone revisar el proyecto para liberar las dos primeras arterias de tráfico de tránsito que va hacia la Avenida da Coruña y lo que plantea es que la puerta de San Fernando sea también lugar de entrada de vehículos al aparcamiento subterráneo, al de la Diputación y al centro de salud, y no solo de salida, como se plantea en el proyecto municipal. Ve bien la rotonda que se generará entre San Fernando, Ronda da Muralla y Avenida da Coruña. También ve necesario habilitar acceso a los garajes privados del callejón de As Estantigas desde la Rúa Montevideo para convertir la Rúa Nova en una calle totalmente peatonal.

Un paso más allá, otro subterráneo

Lugo Monumental pide ir un paso más allá y estudiar el soterramiento del acceso al párking de la Praza de Ferrol e incluso recuperar la vieja idea de hacer otro estacionamiento subterráneo bajo esa futura rotonda de San Fernando, Ronda da Muralla y Avenida da Coruña.