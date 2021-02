Lugo Monumental ha informado de que "en menos de 24 horas" ha logrado los fondos necesarios para presentar una demanda contra el Concello de la capital lucense ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por lo que considera una subida "abusiva" de las tasas por ocupación de la vía pública para la instalación de terrazas.

Lugo Monumental inició a finales de la semana pasada una campaña "solidaria" de recogida de fondos para presentar esa demanda, cuyo gasto de tramitación esta asociación, que agrupa a los negocios del casco histórico de Lugo, fijaba en torno a unos 2.500 euros.

"Hosteleros, jubilados, otros que no tienen terraza, y por lo tanto no se ven afectados por la subida; comerciantes de todo tipo, de sectores ajenos a la hostelería, han realizado aportaciones", precisó la directiva de Lugo Monumental, que también aclaró que limitó a 25 euros los donativos por local, para "no abusar de su generosidad".

Esa respuesta le ha permitido a la asociación "recaudar en menos de 24 horas bastante más de la mitad del dinero necesario para la demanda, que con las aportaciones de locales interesados garantiza que la acción legal siga adelante".

"Los que ejercen responsabilidades públicas utilizando un dinero que no es de ellos, sino de todos nosotros, deberían tomar nota de la solidaridad, el compromiso y el compañerismo de los particulares que usan sus propios recursos para quienes se ven atropellados por una maquinaria administrativa injusta y abusiva", afirma Lugo Monumental en un comunicado.

Según este colectivo, la subida de tasas planteada por el gobierno municipal es "disparatada", dado que prevé un incremento de entre el 187 y el 600%, que se aplicaría de forma progresiva hasta 2022.

Se trata, añade, de "una losa sobre un sector vapuleado por las medidas contra el covid-19", una medida "inexplicable" e "inoportuna".