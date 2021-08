El presidente de Lugo Monumental, Luís Latorre, asegura que la asociación está dispuesta a llegar al Tribunal Supremo para tumbar las nuevas restricciones aplicadas a la hostelería y el ocio nocturno por parte de la Xunta de Galicia.

De momento, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) denegó la medida cautelarísima solicitada por la entidad para que se suspendiese la exigencia de aportar el certificado covid-19 para acceder al interior de esos establecimientos, así como las restricciones relativas a la ocupación en las terrazas en los municipios con peor situación epidemiológica.

"Las cautelarísimas son unas actuaciones que se piden de forma urgente y que se pidieron para no dañar a la hostelería durante este fin de semana pasado porque entendíamos que eran unas restricciones que la perjudicaban", ha explicado.

A pesar de denegarse la solicitud, Latorre ha señalado que el recurso "sigue el proceso normal" y "después es cuando se entrará en el fondo del asunto". "Todavía estamos lejos de una resolución, que tardará como mínimo un par de semanas", ha augurado.

El colectivo considera "una intromisión en la intimidad" la reclamación del certificado de vacunación para acceder al interior de un local

La asociación está dispuesta a llegar al alto tribunal si el TSXG tumba definitivamente el recurso presentado. No obstante, se ha mostrado consciente de la "dificultad" del proceso dada la línea argumental de que las "medidas están avaladas por criterios sanitarios". "Y ahí no estamos de acuerdo, y de hecho en Canarias, Melilla, Andalucía o en Cantabria se han aceptado", ha añadido.

Es por eso que Latorre avisa de que, en caso de que no prospere su reclamación, acudirán al Supremo "para coordinar lo que está pasando en todo el territorio nacional", al entender que las medidas aplicadas y la reducción de aforos "no tiene sentido ninguno". "Nosotros creemos que tiene que haber una medida que sea distanciar las mesas, pero no reducir el aforo", ha esgrimido.

Asimismo, ha instado a no discriminar la terraza según sea la licencia de ocio nocturno o diurno. "A la misma hora una cafetería no tiene que pedirte los certificados de vacunación y el pub de al lado sí; eso tampoco tiene ninguna lógica", asegura.

Censura también que se tenga que pedir el certificado de vacunación para acceder al interior del local, que tacha de "una intromisión en la intimidad de la gente".