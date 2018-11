Lugo Monumental denuncia que la web de la plaza de abastos no se actualiza desde 2013

El colectivo Lugo Monumental, que agrupa a los negocios del centro histórico de la ciudad, ha denunciado "el desfase" de la web oficial de la plaza de abastos de la capital lucense, porque la información que contiene sobre el recinto no ha sido actualizada desde "el año 2013".

Según asegura este colectivo, la web recoge información sobre más de 15 puestos de venta que hoy no existen, pero no incluye los datos de al menos 5 que sí están funcionando, y lo mismo sucede "con la sección del mercado". Por otra parte, los planos de la plaza y el mercado de abastos de la ciudad no son los actuales, sino los de ambos edificios "antes de las reformas", por lo que "ni la distribución ni el número y ubicación de los puestos es la misma".

Además, la "tienda on line sigue ofreciendo productos de puestos cerrados desde hace años" y, además, "no es posible completar compras en ningún puesto". Por último, Lugo Monumental precisa que "a día de hoy" todavía no ha recibido "contestación a su ofrecimiento para gestionar la web sin coste".