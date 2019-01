Lugo Monumental denuncia paralización de obras por el conflicto de la Policía Local

El conflicto laboral en la Policía Local de Lugo, que continúa sin jefe después de la jubilación del anterior responsable y de los seis nombramientos fallidos efectuados por el gobierno local para nombrar a un sustituto provisional, está provocando "la paulatina paralización de obras de construcción" en la ciudad, según denuncia la asociación que agrupa a los negocios del centro histórico.



Según Lugo Monumental, "no hay un responsable que firme las autorizaciones de instalación de vallados, grúas, andamios o vados, por lo que a medida que se finalizan las obras que están en marcha en toda la ciudad, se paraliza la actividad, porque no se pueden empezar otras nuevas".



El presidente de este colectivo, Luis Latorre, precisa que "el problema afecta a todo el municipio", pero todavía "más al casco histórico", dado que es "necesaria una autorización" por parte de la Policía Local para acceder a la zona peatonal con vehículos.



"El conflicto que la Policía mantiene con el gobierno local está afectando a la actividad empresarial en el mundo de la construcción", añadió, "ya que la falta de mandos hace que no se firmen autorizaciones para instalar vallados, grúas, andamios o vados, siendo elementos evidentemente necesarios para la edificación".