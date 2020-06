Lugo Monumental anima a sus socios a caracterizarse para celebrar el Arde Lucus

La Asociación Lugo Monumental envió ayer a sus asociados un comunicado en el cual les anima a engalanarse para el Arde Lucus y a caracterizarse de romanos y castrexos entre el 26 y el 28 de junio.

El comunicado recibido por los hosteleros lucenses reitera el apoyo "firme sobre la decisión del Ayuntamiento de Lugo de suspender la fiesta, ya que en estos momentos es muy difícil saber qué precauciones serían necesarias, pero eso no es óbice para que los locales se decoren como si la fiesta se celebrase con normalidad y que tanto clientes como hosteleros y comerciantes se caractericen de época", aseguran desde Lugo Monumental.

Dicha asociación gremial insiste en que este comunicado no es un llamamiento a la imprudencia, sino todo lo contrario. "Todos tenemos que ser conscientes de la gravísima situación que atravesamos y tenemos que evitar a toda costa situaciones de riesgo, como que el público no use mascarillas", aseguran desde Lugo Monumental.

Este colectivo empresarial aboga por seguir a rajatabla con la prohibición de acceso a los locales "a quienes no lleven puesta la mascarilla, así como otras prácticas de prevención como el uso de geles desinfectantes y demás medidas higiénicas, todo ello compatible con la indumentaria romana o castrexa", matiza el comunicado que aboga por la precaución como medida disuasoria.