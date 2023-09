El Lugo menguante: en más de la mitad de concellos no nacen ni 10 niños al año

Aunque la sangría demográfica de la Galicia interior no es ningún secreto, cada vez que se actualiza una estadística oficial es como una palada nueva que entierra un poco más el futuro de las provincias de Lugo y Ourense. Es cierto que, buceando en los números, aparece algún brote verde al que agarrarse, como el sorprendente comportamiento de la natalidad lucense en 2022 y en lo que va de 2023, ya que es el único oasis galaico donde repunta algo. Sin embargo, eso no oculta la realidad: más de la mitad del territorio de Lugo es un desierto demográfico donde no nacen ni diez niños al año.

Lo había avanzado el Ine y ahora lo ratifica el Instituto Galego de Estatística (Ige), que dibuja dos provincias muy diferentes en 2022: una representada por un puñado de concellos más relevantes y dinámicos que concentran más del 70% de los nacimientos; y otra, representada por 38 de los 67 ayuntamientos (56%) donde no nacieron ni diez pequeños en doce meses.

O explicado de forma más gráfica: en 17 de estos municipios los partos no llegaron ni a cinco, que es la cifra mínima que se exige para mantener por ejemplo una escuela unitaria abierta.

Mapa que refleja los nacimientos en la provincia, concello a concello. EP

Poniendo ya el foco en el extremo más dramático de la estadística, hubo tres concellos sin niños -Negueira de Muñiz, As Nogais y Trabada-; en Muras solo nació un niño y en Riotorto, Ribeira de Piquín o Cervantes, dos. Y así se podría seguir...

Tampoco parece muy difícil adivinar el reparto geográfico de ambas realidades. La capital lucense -cuyos 629 nuevos niños suponen más de un tercio de los nacidos en la provincia- y su área de influencia muestran cierto dinamismo demográfico, del mismo modo que la franja más litoral de A Mariña. Y junto a ellos, las grandes cabeceras de comarca. Los diez municipos donde se concentra ese 72% de neonatos son, por orden, Lugo, Vilalba, Sarria, Monforte, Viveiro, Foz, Burela, Ribadeo Outeiro de Rei y Chantada.

El lado opuesto: todo el oriente montañoso de la provincia, el sur y la parte interior de A Mariña, que año tras año se vacía por los movimientos poblacionales hacia la costa. El límite fronterizo lucense con las comarcas coruñesas de Eume y Ortegal, las dos de Galicia donde más aldeas abandonada hay y con peor saldo vegetativo, tampoco escapan a la quema.

En la provincia de Lugo bajó la natalidad el año pasado en 27 ayuntamientos, se mantuvo en otros nueve y subió en los 31 restantes

En la comparativa entre 2021 y 2022 hay 27 concellos lucenses donde cayó la natalidad, y en 9 se mantuvieron estables. Lo que significa que en otros 31 sí hubo saldo positivo.

Hilo de esperanza. Si se aleja un poco la lupa del terreno y se analizan las cifras con un prisma más global, a nivel provincial, la cosa cambia. En Lugo nacieron en el año 2021 un total de 1.622 niños y niñas, y en 2022 lo hicieron 1.734, lo que significa 112 más. El dato tiene más valor cualitativo que cuantitativo, porque no va a resolver la crisis demográfica; pero sí fue la única provincia que tuvo un comportamiento positivo.

Una tendencia que, además, el Ige confirma en este 2023. En el primer trimestre nacieron en la provincia 417 bebés, que son 21 más que los 396 del año 2022. También Ourense tuvo cifras positivas entre enero y marzo, pero no A Coruña ni Pontevedra, que además lastran al conjunto de Galicia, con 135 niños menos en el trimestre.

El sorprendente comportamiento lucense, a contracorriente, se mantiene además en el segundo trimestre del actual curso, según los datos que había avanzado el Ine.

Son números o tendencias que invitan al optimismo, aunque contenido, ya que echando la vista un poco atrás los datos son demoledores. Rebobinar cuatro décadas, hasta 1982, es como meterse en una máquina del tiempo de ciencia ficción. Nacían en Lugo 4.116 niños y niñas al año, frente a los 1.734 actuales.

Algunos ejemplos que ilustran ese salto son Mondoñedo, donde nacían 60 niños y ahora 9; Muras, con 12 neonatos frente al único de 2022; y hasta en Negueira de Muñiz, que lleva años con el contador a cero, nacieron 3. Y así prácticamente con los 67 municipios.

Galicia. La comunidad gallega arregló en 2022 su padrón con la inmigración, que es la que lleva años aliviando el declive poblacional interno. A nivel de nacimientos, Galicia computó el año pasado 14.475, menos que los 14.787 del año anterior. Es la tendencia de la última década, desde que en 2013 el Ige computaba 19.727 nacimientos: es decir, que son casi 5.000 menos en solo diez años. Cuatro décadas atrás, en 1982, nacían en Galicia 34.214; es decir, 20.000 niños más que hoy.

El comportamiento demográfico autonómico funciona, a gran escala, como el de Lugo: las provincias del interior y las zonas de A Coruña y Pontevedra más desconectadas del eje atlántico no remontan. A los tres concellos lucenses con cero nacimientos en 2022 se suman tres de Ourense (A Teixeira, Vilar de Barrio y A Mezquita). Pero es que la provincia sureña tuvo 13 ayuntamientos con un solo bebé. En A Coruña los peores fueron Corcubión (1) y Mañón (2); y en Pontevedra, Dozón (3).

Maternidad: la edad con más partos entre las lucenses es de 37 años

Si la sangría demográfica no es ningún secreto, el retraso en la edad de la maternidad tampoco. La estadística del Instituto Galego de Estatística (Ige) refleja una vez más una tendencia que en la provincia de Lugo empeora incluso la del resto de provincias y la media gallega. Así, el mayor número de bebés en 2022 en la provincia nacieron de madres con 37 años (129), mientras que en el resto de Galicia fue a los 35.



Entre los 30 y los 40



Lo que está constatado es que la decisión de ser madre, por una casuística muy variada, se da mayoritariamente entre los 30 y los 40 años. De los 1.734 lucenses nacidos el año pasado un total de 1.066 tenían madres en esa franja. Entre los 20 y los 30 se contabilizaron 371 madres y de más de 40, 262. Pero ojo: el número de madres entre 40 y 44 años (229) ya casi iguala a las que lo son entre los 25 y los 29 (260). Eso sí, el Ige no aclara cuántas son madres primerizas.

12 Madres gallegas por encima de los 50 años en 20

ocho en A Coruña y cuatro en Pontevedra.

2 Madres con menos de 15 años en 2022



una de ellas en Lugo.

15 menores: el Ige registró en 2022



15 madres menores de edad.