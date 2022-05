Fue una noche redonda para todos aquellos que apoyaban al Real Madrid. Cientos de lucenses abarrotaron la Praza de Santa María, donde Lugo Monumental instaló una pantalla gigante para seguir la final de la Champions, y vibraron con un partido que tuvo más emoción en la segunda mitad que en la primera.

Sin embargo, los ánimos no bajaron de intensidad desde el minuto uno y, de hecho, se caldearon a la media hora de juego con el gol anulado a Karim Benzema.

Protestas, gritos y lamentos inundaron en esos momentos la plaza, pero fueron sensaciones y emociones que una hora después tornaron en alegría, excitación y bullicio con un gol, el de Vinicius, que certificó la décimocuarta Liga de Campeones para un Madrid que no juega las finales. Las gana.

"Esa fuente tenía un sistema de luces muy bonito, pero lleva años sin funcionar, la gente pisa los focos y los estropea cada vez que pasa algo así"

La Praza de Santa María se vació ligeramente cuando el frío hizo acto de presencia en los segundos 45 minutos. Se mantuvo una mayoría de personas que desafiaron la bajada de temperaturas y, en manga corta, unas 400 personas siguieron el desenlace de la final hasta el último minuto, sufriendo con los ataques del Liverpool cuando el Madrid ya estaba por delante en el marcador.

El pitido final provocó una lógica explosión de alegría en una Praza de Santa María de mayoría merengue. Los pocos seguidores del Liverpool la abandonaron con la cabeza agachada y el madridismo lucense dedicó la noche del sábado a celebrar que su equipo reina, más si cabe, en el fútbol europeo.

Malestar por las celebraciones en la Fonte do Rei

Aficionados lucenses del Real Madrid, en la noche del sábado, en la Fonte do Rei. CEDIDA

Un grupo de madridistas, ya entrada la noche, se desplazaron a la Fonte do Rei para celebrar el título, como viene siendo habitual cuando toca disfrutar de un éxito en la ciudad de Lugo. Pero, frente a la alegría, varios vecinos volvían a llamar la atención, una vez más, sobre los riesgos que supone ocupar la fuente, la vía pública y, especialmente, los daños a los que se somete a la instalación. "Esa fuente tenía un sistema de luces muy bonito, pero lleva años sin funcionar, la gente pisa los focos y los estropea cada vez que pasa algo así", se lamentaba un vecino en la mañana de este domingo, añadiendo que "aquí la gente se puede meter en la fuente pero en Cibeles no". Este mismo lucense, matizaba: "Yo no digo que no se celebren las cosas, faltaría más, solamente que no se metan dentro de la fuente, que no la estropeen.



También hay que decir, que suele haber mucha presencia policial normalmente y que nunca se ven altercados".