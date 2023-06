"Por Lugo y para Lugo", Méndez toma el bastón reivindicando el pacto con el BNG

La socialista Lara Méndez ha sido investida este sábado por tercera vez consecutiva como alcaldesa del gobierno bipartito de Lugo con los votos a favor de sus ocho concejales del PSOE y los cinco nacionalistas liderados por el portavoz Rubén Arroxo.

"En los próximos cuatros años daremos continuidad a estas estrategias", ha reivindicado, en una sesión plenaria en la que los 12 concejales del PP votaron a su candidata, Elena Candia, que ha agradecido a los "21.500 lucenses que depositaron su confianza" en ella e hicieron a los populares "ganadores de las elecciones".

📸 Esta mañá tomei posesión destacando que serei esixente no labor diario, tanto no das pequenas cousas do día a día como nas grandes estratexias transformadoras. 🤝 Afianzaremos neste mandato o impulso económico de Lugo, a súa transformación sostible e a súa proxección exterior. pic.twitter.com/DYiJOJ8qFc