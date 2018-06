Algunos lucenses no parecen muy dispuestos a guardar duelo por la marcha de Mariano Rajoy y apenas han esperado un par días para despedirse de él de manera satítica. Es el caso del autor o autores de un llamativo grafiti que ha sido pintado en la calle Soidade, el pequeño tramo peatonal que una la Praza da Soidade con la de Armañá. Montado en un burro, el ya expresidente advierte: «Cuando me vaya, me lloraréis». Un poco más abajo, los autores del grafiti añanden la respuesta: «Melloraremos, melloraremos». La pintada, realizada con molde y a tamaño natural (tanto el burro como el líder del PP), llama al atención también por lo próxima que está a la Subdelegación del Gobierno.