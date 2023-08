En Lugo se llevan más los imanes

Las típicas postales de la muralla con la catedral de fondo, pulseras con símbolos celtas o las meigas solían ser el recuerdo por excelencia para la mayoría de los turistas que visitaban Lugo. Lo cuentan en las tiendas de souvenirs, donde comprueban que las costumbres están cambiando.

Ahora, explican, la dinámica es otra: ya no se llevan el recuerdo a casa de forma material, sino en formato digital, ya que los turistas cuando ven algo que les gusta lo guardan, esta vez, en el almacenamiento de su móvil.

En la Rúa Bo Xesús, codeando con la catedral, desde hace más de veinte años se encuentra la tienda de souvenirs y artesanía Triskel. Este local se caracteriza por la venta de todo tipo de recuerdos, pero especialmente destacan por su artesanía y las meigas, que además de asomarse por sus ventanas, se venden.

Sus propietarios, María Luisa y José, son conscientes de esta novedosa y ahorrativa práctica. "Mucha gente entra ya grabando con el móvil la tienda", explican. Además, detallan que los escudos celtas suelen ser lo más fotografiado. "Les suelen gustar, pero para la foto", explican.

Una familia de veraneantes que viene desde Lisboa ratifica in situ esta práctica y admite que, si algo les gusta, le hacen una foto.

A la vez destacan que visitar tiendas de souvenirs se ha convertido en "una práctica de paseo", ya que "es una forma más de visitar la ciudad y conocerla", explica el padre de familia, Thiago Santos.

A pesar de que las visitas a tiendas se hayan convertido, aparentemente, en una parte de un 'free tour', la propietaria de Triskel admite que la gente sigue comprando los típicos imanes.

"Los productos más clásicos y baratos, como es un imán o una pulsera, se siguen vendiendo igual, o mejor", narra. Además admite que justo esa mañana había repuesto toda la columna de los imanes porque el día anterior "habían volado".

Aunque los imanes se encuentren en pleno auge, muchos de los turistas se mantienen reacios a comprar algún tipo de recuerdo.

Pero en el hecho de comprar o no influye mucho el tipo de turista y ahí los niños son clave, explica Fernando Sanz, el padre de Ariadna y María. "¿Cómo no vas a comprar algo yendo con dos niñas de once años?", se pregunta. Además, añade que es una práctica común para su familia.

Ariadna y María, con sus monedas souvenir. SABELA FREIRE

"Venimos desde Huesca y nos gusta visitar las tiendas locales y siempre comprar algo, ya no solo para las niñas, sino algún recuerdo para todos", narra.

Y lo que ya no tiene tirón son las postales. Aunque tengan un precio similar, o inferior al de los imanes, están en pleno declive.

"La gente ya no compra postales, ya no hay un gusto por ello", explica el propietario de Triskel.

Los productos resistentes ante la caída de la compra de recuerdos, parecen ser los imanes, pulseras y la novedosa moneda souvenir.

Fuera de muchas tiendas, como es el caso de Triskel, se encuentran unas máquinas en las que al introducir una moneda de un euro y otra de cinco céntimos, prensa la segunda y la convierte en un recuerdo personalizado.