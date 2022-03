Lugo lleva a un foro europeo su proyecto de movilidad

El teniente de alcalde, Rubén Arroxo, mantuvo ayer una reunión con la portavoz del gobierno local de Pontevedra y concejala de régimen interior, contratación y promoción de la ciudad, Anabel Gulías Torreiro, en la que hablaron sobre la participación de Lugo en la Placemaking Week Europe 2022, que se celebrará en Pontevedra en el mes de septiembre. Lugo acudirá a la Placemaking Week Europe 2022 para presentar el proyecto de ciudad puesto en marcha por el área de movilidad en los últimos años.

La Placemaking Week Europe es la mayor reunión a nivel europeo sobre urbanismo y planificación de movilidad. Anualmente, se comparten experiencias y maneras de trabajar entre las distintas ciudades participantes.

"Lugo participará neste congreso de mobilidade para mostrar como estamos a facer fronte aos retos de mobilidade do presente e do futuro", afirmó Rubén Arroxo, que añadió que "todas as cidades están a avanzar de cara a unha mobilidade sostible, poñendo ás persoas no centro e apostando polo transporte público e os medios de transporte alternativos".

Anabel Gulías destacó que "de cara a este evento buscamos coñecer cidades que están a marcar un antes e un despois na transformación urbana, traballo como o que están a facer desde a área de mobilidade do Concello de Lugo". "Realizaremos unha actividade arredor dos procesos de transformación urbana de Lugo e traballaremos para que Lugo sexa un dos exemplos protagonistas do evento", afirmó la edil nacionalista de Pontevedra.

La primera edición de la Placemaking Week Europe fue en 2017 en Amsterdam y se realizó también en Estocolmo y Valencia. Este año llega por primera vez a Galicia, organizada por el Ayuntamiento de Pontevedra, y reunirá a más de 400 expertos en movilidad.