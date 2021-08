Lugo lleva casi tres años sin termómetros en la calle

Los lucenses llevan tres años sin poder comprobar qué temperatura hace en un termómetro en la calle, después de que en septiembre de 2018 se retirasen los viejos.

Se decidió entonces sacar a licitación los nuevos que pasarían a ser paneles informativos multimedia, sirviendo de soporte para publicidad, pero también ofreciendo más datos, además de la temperatura. Ese proyecto nunca llegó a materializarse porque a finales de mayo de 2019 la mesa de contratación declaró desierta la licitación de ese contrato.

El hecho de que todavía no se haya dado solución a ese problema preocupa al grupo municipal del PP. "Hai case tres anos que se retiraron das rúas, case dous anos e medio dende que o anterior concurso quedase deserto... está claro que se non hai nada feito é porque non lles interesa", afirmó la concejala popular Sagrario Sánchez.

Explica que se trata de un servicio muy demandado por la ciudadanía porque esos paneles, además de la hora y temperatura (que eran los únicos datos que ofrecían antes) también pueden aportar otra información de interés, como las plazas disponibles en los aparcamientos subterráneos o avisos de alerta sanitaria.

También reflejan, en otras ciudades, avisos sobre calles cortadas por averías y obras u horarios de museos para los turistas. Sánchez recordó que, en enero de 2019, Rubén Arroxo urgía a la alcaldesa a colocar cuanto antes los paneles y acusaba al gobierno municipal de "desleixo". "Vendo como actuaban na oposición e o que non fan no BNG agora dende o goberno, non sabemos moi ben como cualificar a súa falta de traballo, pero como mínimo tamén se pode falar como desleixo, polo que deben de ter esa mesma máxima axilidade que esixían ao anterior goberno local", aseguró. El PP reclama que se aborde esta necesidad cuanto antes.