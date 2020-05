Lugo se llena de corredores y paseantes... y en los pequeños núcleos, más calma

Ocho y media de la mañana. Acceso al paseo del Rato desde el Sagrado Corazón. Este sábado había en este punto casi tanta cola de lucenses ansiosos de quemar calorías y generar endorfinas corriendo y caminando como en una pescadería en día de mercado —cuando no amenazaba la pandemia— o en la reciente clausura oficial del hospital de campaña de Ifema, en Madrid. La desaconsejable estampa se repetía 12 horas más tarde en el paseo del Miño y en el adarve de la muralla, que estaba plagado hasta de personas vestidas de calle paseando. Eso sí, muchas mascarillas.

En los principales circuitos cardiosaludables —en la muralla llegó a haber hasta cicloturistas— se registraron este sábado más aglomeraciones de las deseadadas, lo que dificultaba que se pudiese mantener la recomendada distancia de seguridad de dos metros.

Las imágenes en estos paseos y en las principales avenidas de Lugo no llegaron a ser tan reprochables como en las grandes capitales, pero sí que invitan a hacer un llamamiento a que se aplique el sentido común, porque expresiones de nuevo cuño como desescalada o aplanamiento de la curva pueden revertir.

Este sábado se levantaba la veda para los aficionados a practicar deporte individual, las personas mayores de 70 años y los dependientes, que podían disfrutar de un respiro.

Teresa Corral: "Con pequeñas cosas, como poder salir a correr, tienes la sensación de que vuelves a la normalidad"

Teresa Corral, que llevaba 50 días sin correr, “los tengo contados” aseguraba, se animó a hacerlo por la muralla a las nueve de la mañana, pero, tras recorrer un pequeño tramo del adarve, desde O Cantiño hasta la Porta de Santiago, optó, debido a la afluencia, por continuar por el parque de Rosalía de Castro, que estaba vacío. “Con pequeñas cosas, como poder salir a correr, tienes la sensación de que vuelves a la normalidad”, afirmaba esta atleta aficionada, que echaba de menos practicar deporte al aire libre.

Otro de los lucenses que aprovechó la puerta que entreabrió el Gobierno en este confinamiento que se eterniza fue Xacobo López, que también se decantó por el monumento romano para correr. “Maté el gusanillo. Pero no me volví loco, di un par de vueltas a la muralla y regresé a casa. Hay que ir poco a poco”, señalaba este deportista aficionado, que propone que el adarve sea de un solo sentido para preservar más las distancias.

MAYORES. Las calles del recinto histórico fueron las elegidas por Felicitas, una octogenaria que precisa una silla de ruedas para desplazarse, para salir este sábado por primera vez, según aseguraba, desde que se decretó el estado de alarma. Le acompañaba su nieto David.

Clara, que cumple este año 80, se levantó este sábado con otro semblante porque, según decía su hija Milagros, “estaba la pobre deseando salir”. Esta dependiente, también precisa silla de ruedas, daba su primer paseo en 50 días por el entorno de la Praza Agro do Rolo.

La misma zona fue la elegida por José Barreiro, un ourensano de 77 años de edad al que el estado de alarma le pilló junto a su esposa Marina en Lugo, de visita a su hija, y ya no pudo regresar a la provincia vecina. Pertrechado con su mascarilla y apoyado en un bastón respondía con un “carallo, non vou ter” cuando se le preguntaba si tenía ganas de salir de casa. No lo había hecho hasta este sábado. “Estou moi preocupado. Pobriños, morreu moita xente”, afirmaba.

Este septuagenario ourensano no ocultaba otra preocupación, el no poder cuidar de sus vides, por lo que le tuvo que encomendar esas labores a un vecino.

CONCELLOS MENOS POBLADOS

El primer día del desconfinamiento generalizado se vivió sin grandes novedades en los núcleos de población urbanos con menos habitantes, donde estos tienen la suerte de no tener que regirse por un reloj para salir a pasear. La normalidad, la calma y, también, algo de prudencia marcaron esta jornada, que, pese a todo, era esperada por muchos.

Y es que el ritmo en los municipios más pequeños es otro, y esto queda patente en detalles como, por ejemplo, cómo cuentan los vecinos de Meira el tiempo que llevan de confinamiento. “Xa van catro feiras que non se fan”, apuntaba sobre esa cita quincenal una mujer de avanzada edad que este sábado disfrutó de su primer paseo relajado por su pueblo.

“Moito nos tardaba! Estabamos de saír a andar todos os días e hoxe por fin puidemos pasear outra vez”, añadía su compañera de caminata. Eso sí, separadas a una distancia prudencial.

En un edificio cercano, otras dos meiregas marcaban su separación a la altura de un primer piso. Una en la ventana y otra en la calle, hablaban sobre las nuevas medidas en marcha. Parece que lo de los horarios cuesta entenderlo, y eso que en Meira no tienen.

Ramón Rozadillas: "He salido y casi lloro. Es una sensación extraña. Pero me encontré lo mismo que antes de todo esto: no me crucé a nadie"

Por lo demás, la mayor parte de la gente aprovechó la mañana de este sábado para hacer compras, aunque el parque Profesor Río Barja y el río Miño acogieron a sus primeros visitantes en semanas. Ramón Rozadillas culminó allí su salida para reencontrarse con la marcha nódica. “Es mi vida. Hoy —por este sábado— he salido y casi lloro. Es una sensación extraña. Pero me encontré lo mismo que cuando salía antes de todo esto. No me crucé a nadie”, explicó, e hizo un alegato a favor del rural: “Cuando pedimos cosas que tienen las ciudades, no nos hacen caso y ahora que tenemos algo que estas no tienen, nos restringen. No tendría sentido que aquí nos pusieran horarios para salir”.

En la misma línea se manifestaron los vecinos de Rábade, donde este sábado se vivió una jornada muy similar a la de Meira. “Aquí non temos tanto problema para saír, temos moito espazo, vexo normal que non se fixesen franxas horarias por idade”, comentaba María Fontao, de la asociación Treboada, que aprovechó su primera salida para hacer deporte.

Ese también fue el caso de Silvia Vázquez, funcionaria municipal. Al ser madre de dos niñas ya pudo salir con ellas desde hace días, pero reconocía que la sensación de este sábado cuando fueron juntas a hacer deporte fue distinto. “Parece que se sentiu un alivio, que o ánimo cambiou un pouco”, contaba, agradecida por haberse encontrado con vecinos en la calle, aunque fuese a distancia, o por hablar con los que saludaban desde el balcón. Y ya de vuelta en casa, pensaban en lo afortunadas que son viviendo en un municipio pequeño.

En ayuntamientos de A Mariña, como en los de San Cibrao u O Vicedo, muchos aprovecharon para echar una ojeada a sus embarcaciones o a unas playas sin aglomeraciones. Los kilómetros de litoral y de monte facilitaron la descompresión, como pasó en Barreiros, concello patria de senderistas que, además, hacen apostolado de cada uno de sus rincones. Es el caso de Andrés Bourio, que comparte sus rutas en el grupo Nordés bajo el hastag #paisaxesdamariña. El viernes no tenía claro si las piernas le responderían después de semanas de tanto sofá y todavía este sábado dudaba entre la caminata o la bici. “Subí al Mirador de O Comado, donde se divisa desde Asturias a más allá de Foz, pero aconsejo a los forofos de las rutas como yo que vayan poco a poco”, relató