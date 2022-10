El Concello licita obras de reparación en el auditorio y las rebaja a 334.831 euros

El Ayuntamiento de Lugo ha licitado la reparación del auditorio municipal para su puesta a punto antes de abrirlo al público, rebajando el importe previsto a 334.831 euros, aunque inicialmente se había calculado en cerca de medio millón de euros. Las obras para subsanar los daños, tanto interiores como exteriores, deberán estar acabadas en cuatro meses.

El Concello anuncia que reclamará el gasto a la Xunta como "responsable inicial da deterioración do inmoble". Entiende que las deficiencias del edificio derivan de sus problemas estructurales y de las deficiencias constructivas, pero también de falta de mantenimiento por parte de la Administración autonómica "desde que finalizou a súa execución, en abril do 2016, e ata que o Concello o recibiu a finais de xuño do 2020".

La edil de Gobernanza, Paula Alvarellos, recordó que ya durante el acto de recepción el Ayuntamiento intentó sin éxito entregar a la Xunta informes de técnicos municipales detallando los fallos advertidos en las dos únicas visitas que les dejaron realizar y sin que, en ninguna de ellas, se les permitiese probar los equipos. "Porén, unha vez recepcionada a dotación, atopámonos cun deterioro maior debido a que a Xunta non realizara nin as correspondentes probas nin tampouco ningún outro labor de conservación do inmoble e todas as garantías para poder arranxalas estaban caducas", recordó.

Explicó que los estudios realizados por el Ayuntamiento encontraron más de 200 fallos en el edificio.