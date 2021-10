Lugo lembra a Paco Pestana adicándolle o banco da praza Anxo Fernández Gómez

O Concello de Lugo homenaxeou o artista Paco Pestana este xoves adicándolle un banco na praza Anxo Fernández Gómez, detrás do concello. A acción executada pola área de Cultura foi promovida polos artistas locais Vanesa Diaz e Luciano Pérez, que se achegaron para descubrir a placa que o concello colocou no banco onde habitualmente se colocaba Paco Pestana, xunto con Otero Regal, que non puido acudir á homenaxe.

Maite Ferreiro anunciou durante o acto que “desde o Concello de Lugo realizaremos a mellor homenaxe posible a Paco Pestana”, para o que, segundo explicou a edil de Cultura "escoitaremos as propostas do tecido cultural local e das persoas achegadas ao artista". Nos últimos días apareceron múltiples propostas a través das redes sociais, respaldadas por artistas, para lembrar a figura de Paco Pestana.