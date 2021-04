Lugo, el laboratorio en el que Correos ensaya el futuro y rescata el rural

Lugo, junto con Jaén, es la punta de lanza del proyecto piloto de Correos para llevar a las zonas rurales servicios hasta ahora exclusivos del mundo urbano. Armados con dispositivos electrónicos portátiles, los carteros ya facilitan que los vecinos puedan realizar desde la puerta de sus casas trámites como pagar los recibos de servicios como la luz, el gas o el teléfono, adquirir los distintivos medioambientales de la DGT para sus vehículos o ingresar dinero en su cuenta bancaria.

En una provincia que pierde población a marchas forzadas y en la que las aldeas se vacían, 244 carteros rurales constituyen hoy un ejército que llega a diario a lugares en los que no se presta ningún otro servicio público. Son un nexo con el mundo para numerosos lucenses, muchos de ellos mayores, que viven lejos de villas.

Mientras la banca se va retirando de las zonas rurales, Correos acerca a las casas servicios que hasta ahora era habitual realizar en las oficinas de entidades financieras. Con una población tan envejecida como la de Lugo, esos servicios a domicilio son una ventaja, aunque hay un desafío: las gestiones se hacen con tarjeta, una herramienta muchas veces ajena hasta ahora para buena parte de los habitantes mayores de las zonas rurales de Lugo.

El proceso supone, a la vez, un nuevo giro y una reinversión de Correos. Desde hace ya varios lustros, las cartas, sustento tradicional del servicio postal, han ido a menos. Sin embargo, Correos no ha perdido peso por ello.

Así, por ejemplo, la empresa convirtió el reparto de paquetería, auténtico fenómeno de los nuevos modelos de comercio, en uno de los motores de su actividad. La sociedad ha conseguido en el primer trimestre de 2021 un beneficio consolidado de 4,7 millones de euros y, señala, la distribución de envíos sigue siendo uno de los motores de la recuperación, con un incremento de ingresos del 38 por ciento, superando los 70 millones de paquetes enviados en los tres primeros meses del año, un 25 por ciento más que en el primer trimestre de 2020.

La compañía, que tiene en la provincia 24 oficinas postales, una veintena de unidades de reparto y 47 puntos de atención, ya despuntó antes llevando nuevos servicios a la zona rural al amparo de fenómenos como el del Camino, con la oferta de servicios especiales para los peregrinos, transportando desde mochilas a bicicletas.

Se prevé que el nuevo modelo de servicios que se implantó de forma piloto en Lugo llegue este año al resto del mundo rural español.

El servicio postal tiene tres siglos y nunca dejó de readaptarse. Pasó de las postas a caballo a la diligencia y el tren

El correo ha existido siempre, pero el servicio que conocemos hoy tiene tres siglos. Arrancó en el siglo XVIII, cuando en época de Carlos III se organizó el sistema de estafetas. En aquel momento ni siquiera estaba inventado el sello y desde entonces el servicio ha ido sirviendo de índice de modernización.

En los orígenes, a la provincia las cartas llegaban a caballo, siguiendo un itinerario oficial de carreras de postas, una especie de área de servicio donde se hacían los relevos de la caballería. En la provincia, entre O Cebreiro y Lugo, había cinco, todas ellas concesiones reales.

Con el tiempo, con la mejora de los caminos, el transporte se hacía en las diligencias, servicio que comprendía también el transporte de viajeros.

El Diccionario geográfico de Madoz detalla los horarios y salidas de las diligencias, conocidas como correos. Había cuatro horas de llegadas, dependiendo del lugar de procedencia, de los cuales dos llegaban a mediodía y otros dos, de madrugada.

A las dos de la tarde, venían los correos de Mondoñedo, Ribadeo, Viveiro, Monforte, Sarria y Santiago, y a las tres, de A Coruña, Ferrol y Betanzos. Estos viajaban solo lunes, miércoles y sábados.

De madrugada, llegaban, a las tres, los de Castilla, y a las cinco, los de Ourense. Venían los domingos, martes y viernes.

Las salidas de Lugo se producían a las nueve de la mañana hacia Ourense; a las cuatro de la tarde, hacia Castilla y Santiago; a las cuatro de la mañana, hacia A Coruña, Ferrol y Betanzos, y a las cinco, a Mondoñedo, Ribadeo, Viveiro, Monforte y Sarria. Salvo las diligencias que iban a Castilla y a Santiago —que viajaban lunes, miércoles y sábados—, el resto salía los domingos, martes y viernes. Los jueves no había diligencias. El servicio postal permitía, pues, un continuo contacto de Lugo con el resto de la provincia y con el exterior.

Otro salto revolucionario se produjo en 1875, con la llegada del tren a Lugo. Desde entonces llegaban los trenes correo, de los que toda la ciudad estaba pendiente, porque eran la conexión con el mundo exterior.

Las cartas, y las consiguientes noticias del mundo exterior, se recibían en el mismo lugar en el que hoy está Correos, en lo que entonces era aún convento de La Nova (ya desamortizado).

Con el paso de los años se haría el edificio actual. Los terrenos eran del Estado y su construcción se inició en 1919 en el lugar en el que había estado el Gobierno Civil. El edificio no se acabaría hasta 1934, pero Correos siguió siendo el epicentro de la llegada de las novedades tecnológicas. Un ejemplo de ello sería el telégrafo. Hoy sigue la reinvención y las PDA son una herramienta clave del oficio reinventado.

En la provincia de Lugo trabajan actualmente algo más de 360 carteros, un 55% de los cuales son mujeres. Del conjunto de ese personal en el territorio de Lugo, 244 trabajan en reparto rural.El fuerte peso de las mujeres, también en Lugo, no es casual. Correos fue la primera compañía en España en integrar a la mujer en su cuadro de personal: en 1881 se incorporó la primera telegrafista. Un año después, comenzaron a trabajar en la compañía 40 mujeres más.En las primeras oposiciones de 1909 abiertas a las mujeres obtuvo plaza, con 21 años, Clara Campoamor, todo un símbolo del feminismo español. Cuando se aprobó el Estatuto de Funcionarios que regulaba el derecho de la mujer a trabajar como auxiliar en la Administración Pública, en el año 1918, Correos llevaba ya 30 años con mujeres en su plantilla. En 1979 accedieron por oposición a las unidades de distribución las primeras carteras.Los carteros de Lugo recorren cada día miles de kilómetros. En Galicia hay un millar de carteros rurales, que llegan a todas las zonas rurales, haciendo diariamente un recorrido que supera los 68.000 kilómetros por jornada.Todo el reparto y esos nuevos servicios que ofrece ahora Correos de forma piloto en la provincia tienen como base las 24 oficinas postales para atender a los ciudadanos que hay en la provincia. Se sitúan en Becerreá, Bóveda, Burela, Castro de Ribeiras de Lea, Chantada, Escairón, Ferreira de O Valadouro, A Fonsagrada, Foz, Guitiriz, Mondoñedo, Monforte de Lemos, Monterroso, Quiroga, Rábade, Ribadeo, Samos, San Cibrao, Sarria, Vilalba y Viveiro. A ellas hay que sumar las tres de la capital: la oficina principal de la calle San Pedro, la sucursal de Agro do Rolo y la del edificio administrativo.Gran parte de los servicios que ahora se ofrecen puerta a puerta ya se estaban dando en lasoficinas postales, también en las rurales, donde la actividad no se limitaba a a la recogida y envío de paquetes y cartas o la venta de embalajes, sino que igualmente se ofrecía el pago de recibos de cualquier suministro, abonar sanciones de Tráfico, comprar los distintivos medioambientales, así como envío y recepción de dinero internacional a través de Western Union.Los carteros rurales se desplazan hoy en coche. Utilizan sus propios vehículos, por lo que reciben una compensación. En la ciudad se mueven a pie, con carros, o bien en moto o furgoneta.Hoy hace años que los carteros llegan en coche a las casas, pero tiempo atrás los desplazamientos eran más complicados. Eso era también en la ciudad, donde durante años los trabajadores tenían bicicletas para trabajar.