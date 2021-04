'Lugo Km 100' prepara melloras na imaxe da cidade

O Concello de Lugo porá en marcha unha serie de melloras da imaxe da cidade para impulsala como destino turístico, nun plan incluído dentro do proxecto Lugo, Km 100, que trata de posicionar a capital lucense como centro neurálxico do turismo galego, ao situarse a cen quilómetros dalgunhas das principais zonas de turismo de Galicia, como son A Mariña, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela ou A Coruña.

Maite Ferreiro, concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, destacou "o esforzo realizado polas áreas dependentes da Tenencia de Alcaldía na mellora do Camiño Primitivo". Deste modo, os visitantes que chegan a Lugo poden "desfrutar do percorrido do camiño completamente renovado", asegurou.

Neste sentido, indicou Ferreiro, o equipo municipal seguirá traballando "para mellorar a imaxe de Lugo, tanto no treito do Camiño Primitivo como no resto de zonas do concello".

A concelleira lembrou o potencial turístico da cidade, "con tres patrimonios da humanidade, o que nos converte nun atractivo turístico de primeira orde dentro do turismo de interior co que moi poucas cidades poden competir".