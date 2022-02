Lugo instala 67 desfibriladores para reducir muertes por parada cardíaca

Solo el 20% de las aproximadamente 250 personas que sufren parada cardiorrespiratoria cada año en la provincia de Lugo llegan vivas al hospital debido a la falta de desfibriladores en espacios públicos y de conocimiento por parte de la ciudadanía sobre cómo usarlos y sobre cómo hacer maniobras de rescate, explicó este viernes el jefe de Cardiología del Hula, Juan Carlos González Juanatey, durante la presentación de los 67 desfibriladores más que pasará a tener la ciudad por iniciativa del Concello.

La medida, que situará a Lugo como la ciudad española con mejor ratio de desfibriladores, según destacaron tanto Juanatey como la alcaldesa, Lara Méndez, ya se había anunciado hace meses y este viernes comenzó la colocación de los aparatos en edificios municipales, como las oficinas de la Ronda da Muralla. De los 67, 47 se instalarán en dependencias municipales de la zona urbana y de la zona rural, diez en espacios públicos como parques y plazas y otros diez serán móviles, ya que estarán en vehículos de la Policía Local y de otros servicios de emergencia y también podrán ser utilizados de forma puntual por colectivos y entidades de la ciudad, así como en eventos multitudinarios del Concello.

Los nuevos 67 desfibriladores se suman a los cinco existentes actualmente en las piscinas de Frigsa y As Pedreiras, en el pabellón municipal de Deportes, en el campo de fútbol de As Gándaras y en la Casa do Deporte.

Los aparatos son semiautomáticos y una vez se retiran de la caja donde están colocados se produce un aviso automático al 061 para que desplace medios sanitarios al lugar de la urgencia médica.

Pero tan importante como que haya medios técnicos es que se sepan usar, por eso el Concello instará a todos sus trabajadores a que reciban la formación que ofrecerá la empresa que los coloca y posibilitará, a través de un acuerdo con Cruz Roja, que esas nociones lleguen también a toda la población. La entidad que preside Luis Abelleira se coordinará con la Federación de Asociacións de Veciños de Lugo para dar talleres tanto en su local como en los que facilite el colectivo vecinal por diversos puntos de la ciudad y de las parroquias.

La alcaldesa agradeció la implicación de los colectivos y personas que ayudaron a llevar a cabo este proyecto. Recordó que cada minuto que pasa sin reanimación cardiopulmonar se reducen un 10% las posibilidades de supervivencia. Una de cada tres paradas se produce en lugares públicos.