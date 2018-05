El Concello volvió a incrementar su déficit tarifario del ciclo del agua ya que, según consta en los datos de liquidación del presupuesto de 2017, la recaudación por recibos de saneamiento y agua solo cubrió dos terceras partes del coste real de ambos servicios. De esta forma, Lugo nos solo seguiría incumpliendo un año más la directiva europea que obliga a repercutir en los abonados todo lo que cuesta llevar a los hogares agua potable, sino que la brecha seguiría aumentando, según remarca el grupo municipal de C's, que recuerda además que desde hace años están congeladas las tasas y no se incrementa ni el IPC en los recibos.

COSTES. El mantenimiento de la potabilizadora y la depuradora de Lugo le cuestan al año al Concello 7.068.000 euros, una cifra que se ha mantenido invariable en los últimos años debido a que están caducados ambos contratos con la empresa que gestiona las plantas. Sin embargo, desde 2015 los ingresos por las tasas de agua y saneamiento se han reducido progresivamente, de tal forma que si por el recibo del agua se recaudaba 3,8 millones en 2015, el pasado año la cifra fue de 3.022.000 euros. Además, los ingresos por saneamiento también bajaron en dos años en 140.000 euros hasta 1,6 millones.

De los 7 millones de coste del servicio, 762.603 euros son gastos de personal municipal, 641.433 euros se corresponden con el impuesto de saneamiento recaudado en los recibos municipales y entregado a la Xunta de Galicia y el resto son gastos de mantenimiento de las canalizaciones de suministro de agua potable, de la red de sumideros y de las instalaciones de captación y potabilización de agua (Etap) y de depuración de aguas residuais (Edar). Estas dos últimas plantas son gestionadas por la empresa Gestagua con el contrato caducado desde los años 2012 y 2011 por importe de 1.073.438 y 493.784 euros anuales, respectivamente. Mientras, a inversiones reales en la mejora de la red de agua y sumideros, según C's, el Ayuntamiento solo destinó el año pasado 90.822 euros.

Efectos

Una medida que beneficia a los que más consumen



Lugo asumió a principios de la década la parte de la directiva del agua que obliga a las administraciones a cobrar el agua de forma progresiva, para que los grandes consumidores paguen más el metro cúbico de agua que los hogares. Sin embargo, el hecho de que no se repercuta en los abonados lucense un tercio del coste real del ciclo del agua, a quien más beneficia es precisamente a los que más agua consumen y no a los hogares, como recuerda la portavoz de Ciudadanos.



Amenaza de fuerte subida

Olga Louzao explica que en un futuro próximo la Unión Europea podría amenazar a los estados con sanciones si no cumplen la directiva del agua.



De ser así, teme que administraciones como el Concello de Lugo tengan que aplicar fuertes subidas en las tarifas para paliar el déficit.