Lugo, imperio de la maleza sin control

LUGO. Finalizadas las campañas electorales, parece que las autoridades han perdido de nuevo el interés por el mantenimiento de la ciudad y la maleza está volviendo a aprovechar las mejores circunstancias, de tal modo que muchas calles y cunetas están literalmente invadidas.

Los equipos de desbroce actuaron en varias zonas antes y durante las elecciones, pero ahora las tareas parecen haberse ralentizado, justo en el momento en que más falta hacen. No obstante, las zarzas, las silvas y los toxos que están provocando las quejas vecinales no se dan solo en las zonas de responsabilidad del Concello o de otras administraciones, como la Xunta, sino también en muchas fincas privadas sin urbanizar que no cumplen con la obligación de limpieza.

Este último es el caso, por ejemplo, de un solar que se encuentra en la calle Primavera, colonizado de tal manera por la maleza que esta se proyecta ya hacia la calle más de un metro, dificultando además el aparcamiento para muchos vecinos.

También se está convirtiendo en un problema, según denuncian muchos usuarios, aparcar en los márgenes de la calle que rodea el Hula. En esa zona es muy habitual ver largas filas de coches aparcados a ambos lados pegados a los quitamiedos. Sin embargo, los enormes toxos que florecen a los lados invaden ya buena parte de las zonas donde se aparca, lo que provoca que los conductores cada vez invadan más carretera para aparcar alejados de la maleza, que al tener espinas rayan los vehículos.

Otro clásico en las quejas de los ciudadanos están comenzando a reclamar también atención: las rotondas. Las hierbas de las que une el puente blanco con A Ponte alcanzan ya una altura peligrosa para los conductores porque estorba la visibilidad, con el consiguiente riesgo para los conductores que circulan por la zona.

También reclaman un desbroce a conciencia los vecinos de la Ronda do Carme, donde según parece el principal problema está varias de las fincas privadas que el Concello debería obliga a limpiar.

No obstante, las brigadas verdes sí están actuando en diversas partes del municipio, como es el caso de la zona de Montirón, donde se desbrozó en los últimos días. También en algunas parroquias, si bien hay otras totalmente olvidadas.