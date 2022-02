Lugo gana unas 40 plazas públicas de aparcamiento junto al Centrad

Los lucenses disponen de un nuevo aparcamiento público, que es gratuito, en las inmediaciones del recinto histórico. La Diputación de Lugo ha acondicionado el párking de su Centro de Artesanía e Deseño (Centrad) para albergar unas 40 plazas.

El anuncio de apertura fue realizado ayer por el teniente de alcalde y responsable del área de movilidad e infraestrucrturas urbanas, Rubén Arroxo, y el diputado provincial Efrén Castro, en un acto en el que también participaron Maite Ferreiro, Felipe Rivas y Alexandre Penas.

Los ciudadanos pueden hacer uso de este aparcamiento, desde ayer, de lunes a viernes de 15.30 a 22.00 horas y los sábados y los domingos de 10.00 a 24.00 horas. Cuenta con servicio de seguridad las 24 horas del día.

Ese horario de apertura es el mismo que tiene el aparcamiento del edificio del antiguo Seminario Menor, que ya puso en marcha el gobierno municipal antes de la pandemia, con unas 80 plazas.

En el resto de horarios solo lo podrán utilizar los vehículos autorizados, como los de los trabajadores del Centro de Artesanía e Deseño.

El acceso a este céntrico aparcamiento público, que está al lado de la comisaría de la Policía Nacional, a apenas 100 metros de la Porta de Bispo Odoario de la muralla romana, es por la Rúa Chantada.

El teniente alcalde, Rubén Arroxo, destacó que infraestructuras como esta «facilitan que a xente poida deixar o seu vehículo fóra da muralla e avanzar na redución e no calmado do tráfico tanto no casco histórico como na contorna da muralla».

El edil nacionalista agradeció a la Vicepresidencia de la Diputación Provincial que "levara adiante a petición da área de mobilidade do Concello de Lugo de abrir este aparcadoiro, a carón da entrada do casco histórico, para uso dos veciños de Lugo".

El diputado provincial Efrén Castro indicó asimismo que la apertura de este aparcamiento a los ciudadanos supone "unha optimización do uso deste espazo público, xa que en horario de tarde e nas fins de semana apenas tiña actividade".

MÁS VISITANTES. Efrén Castro considera además que esta puesta en servicio puede servir para atraer a más visitantes a dos de los espacios expositivos con que cuenta la Diputación lucense, el Centrad y la capilla de Santa María.

"Contribúe a que a veciñanza de Lugo, pero tamén as persoas que veñen de fóra da cidade e empreguen este aparcadoiro, coñezan e accedan con facilidade ao Centro de Artesanía e Deseño e ao espazo expositivo da capela de Santa María", afirmó el diputado provincial del BNG.

Este aparcamiento es una nueva alternativa que tienen los conductores para dejar sus vehículos ante el espacio que la peatonalización, como el tramo de la Ronda da Muralla en A Mosqueira o Recatelo, le está ganando al tráfico rodado.

El del Centrad se incorpora a la red de aparcamiento disuasorios que tiene el Concello de Lugo para que "a veciñanza faga un uso máis responsable do coche", según puso ayer de manifiesto Rubén Arroxo.

De esta manera esas 40 plazas se suman a las más de 200 que están disponibles desde finales de 2019 en siete aparcamiento disuasorios que se encuentran en las calles Alcalde Manuel Portela (46 plazas); Buxo (24); Reverendo Xosé Fernández Núñez (15); Pedro González López (14); Jacinto Calvo (30); Xosé Novo Freire (28) y Paradai de Arriba (46), que supusieron un desembolso de 253.00 euros.

En septiembre pasado entraban en servicio otros dos, con una inversión de 171.000 eros, sitos en las calles Ramón Piñeiro (53 plazas) y Alcalde Francisco Lamas López (16).