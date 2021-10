Lugo y Ferrol piden ayuda al Estado y a la Xunta para cohesionar Galicia

Los mandatarios de Lugo, Lara Méndez, y Ferrol, Ángel Mato, demandaron este sábado en la ciudad amurallada a la Xunta y al Estado que destinen parte de los fondos europeos Next Generation que gestionarán para mejorar las infraestructuras de comunicación en Galicia.

"As cidades teñen que estar interconectadas", afirmó el ferrolano, al tiempo que Méndez instó a esas administraciones a aprovechar la oportunidad que brinda el dinero que la UE entregará dentro del plan de recuperación económica de la pandemia para "xerar unha soa velocidade. En Galicia sabemos ben o que son dúas velocidades", señaló la alcaldesa lucense.

La reivindicación de mejoras en las infraestructuras y de vertebración del territorio gallego es, debido al escaso avance, un clásico del San Froilán a la altura del pulpo y las barracas. Se produce un año tras otro en el acto institucional que sirve para renovar el hermanamiento entre Lugo y Ferrol, que viene de décadas atrás pero se formalizó durante las patronales lucenses hace 21 años.

Este año el acto fue más "simbólico ca festivo", afirmó Mato, debido al luto por el exconselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, y por el policía local de Lugo José Gómez. Los alcaldes acordaron mantenerlo porque consideraron que el mejor homenaje que se les podía hacer era "evidenciar a necesiade de convivir, coordinarnos, traballas xuntos para garantir condicións iguais que para o resto do territorio gallego", afirmó el regidor de la ciudad departamental.

Los compañeros de filas de Martínez, tanto los lucenses como los ferrolanos, no asistieron al acto por el luto de su compañero. Desde Ferrol viajaron el alcalde y el portavoz socialista, Julián Reina. Por la parte lucense estuvieron con la alcaldesa su primer teniente, el nacionalista Rubén Arroxo, y los concejales del gobierno Paula Alvarellos, Miguel Fernández, Álex Penas y Cristina López y el de Cs Juan Vidal-Pardo.

Ambos mandatarios volvieron a destacar el papel de las administraciones locales en la mejora de la vida de los ciudadanos. Lo fueron durante la pandemia y lo serán ahora con la "infinidade de propostas" que están "madurando" con la esperanza de poder ejecutarlas con fondos de Next Generation. Uno de los objetivos de este plan de recuperación postpandemia es "non deixar a ninguén atrás, que as persoas vulnerables deixen de selo", afirmó Méndez.

El regidor ferrolano también tuvo palabras para los trabajadores de Alcoa y Vestas, ante los cierres anunciados. Confió en que la colaboración público-privada y la investigación y el desarrollo permitan potenciar actividades en las que Galicia ya es puntera, como la eólica marina y terrestre, y otras emergentes, como la del hidrógeno. "Vai haber oportunidade de seguir traballando, segueramente máis e mellor, neste sector", afirmó el regidor de una ciudad que sabe mucho de crisis industriales y que confió en una verdadera transición energética.