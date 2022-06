Universidades de Estados Unidos se interesan por las jóvenes promesas del deporte lucense y luchan por atraer su atención con interesantes becas y facilidades para cursar los estudios que deseen.

Son buenos estudiantes, pero también destacados deportistas. El nivel de entrenamiento que necesitan es profesional y difícil de compaginar con la formación en cualquier universidad de España. Las de EE UU valoran especialmente las competiciones deportivas y adaptan sus programas de estudios para poder compaginar ambas facetas. El prestigio de estos centros se mide más en medallas que en méritos académicos, por eso buscan los mejores deportistas del mundo para formar parte de sus equipos. Los jóvenes deportistas lucenses están muy demandados en el mercado universitario norteamericano.

Los ojeadores de las universidades americanas se fijan en todas las disciplinas deportivas. Buscan los mejores. Las marcas deportivas europeas son especialmente atractivas para ellos, pero también se fijan en las calificaciones académicas. Quieren buenos alumnos que sean capaces de sacar adelante una formación universitaria.

Las ofertas son tentadoras. Estudios pagados, facilidades para compaginarlos con el deporte y entrenamiento profesional. A los cuatro años, salvó un tropiezo, las jóvenes promesas del deporte lo seguirán siendo y, a mayores, tendrán una titulación académica en su currículum.

Lucía Sánchez del Valle, en un lanzamiento de jabalina.

LUCÍA SÁNCHEZ DEL VALLE. Está en forma, es fuerte, pero no sería capaz de sostener todas las medallas y trofeos que ha ido ganando a lo largo de su carrera. Lucía Sánchez del Valle está especializada en pruebas combinadas, pentatlón y heptatlón. Eso significa que corre en varias distancias, con vallas, lanza peso y jabalina y destaca en salto de altura y longitud. En agosto dará un salto importante en su carrera, hasta el otro lado del océano Atlántico.

Esta joven lucense ha sido becada por la Universidad Metodista del Sur, con sede en Dallas, para estudiar durante cuatro años y formar parte de su equipo de atletas. Lucía Sánchez del Valle está muy ilusionada con ese proyecto. "Antes estaba entre el sí y el no. Me asustaba el cambio, estudiar en otro idioma, dejar a los amigos y empezar los estudios universitarios, pero ahora tengo más ganas que nunca", comenta ansiosa.

Acaba de terminar los estudios de bachillerato en el colegio Galén y está preparando los exámenes de Abau. No los necesita para estudiar en Estados Unidos, donde han valorado sus notas de los últimos cursos y sus méritos deportivos. Es quinta en la clasificación mundial de pentatlón sub18 y décima en heptatlón. Este año ha sido subcampeona de España de pentatlón sub20 y, en 2021, todavía en categoría sub18, fue campeona en heptatlón y subcampeona en pentatlón.

El próximo año, sin dejar de correr, saltar y lanzar, va a iniciar los estudios universitarios. "Voy a estudiar Kinesiología, una carrera orientada a la recuperación física y útil para prevenir lesiones", explica.

Lucía Sánchez del Valle se unirá el curso que viene a un equipo de atletismo de Dallas

Lucía Sánchez del Valle tiene claro que quiere dedicarse al atletismo y valora la posibilidad que las universidades americanas ofrecen para compaginar los estudios con la práctica deportiva. Las becas cubren todos los gastos y aseguran un entrenamiento profesional. La competencia entre centros es grande y luchan por captar a los mejores deportistas del mundo para sus equipos. Esta atleta lucense tuvo varias ofertas de distintas universidades. "Elegí Dallas porque me parece un lugar seguro", apunta.

Tiene una beca de cuatro años. Dice que "si no me gustase, que no lo creo, podría volver antes, pero no tengo intención de hacerlo". Está muy segura de su decisión, aunque hasta hace poco ni se lo había planteado. "Durante el confinamiento empecé a pensar en la opción de irme a Estados Unidos. Antes nunca me lo había planteado, pero conocí otros casos y pensé: yo también quiero. Empecé a informarme y contacté con una agencia que gestiona estos temas. Crean un perfil con tus marcas deportivas y tus notas y las universidades se interesan por los deportistas que quieren", explica.

La atleta lucense tuvo varias ofertas y pudo elegir la universidad que más le gustaba. Desde entonces, ya está en contacto con sus futuros entrenadores. "Hacemos videollamadas, quieren saber lo que voy haciendo", comenta. Pronto se verán cara a cara porque el curso comienza en verano. "Estaré en Estados Unidos de agosto a mayo y creo que podré venir en Navidad", apunta.

Lucía Sánchez del Valle no pierde de vista la competición española. "Las pruebas al aire libre son entre junio y julio, así que a lo mejor llego a tiempo para realizarlas". Por delante tiene muchas experiencias, pero no olvida su origen y dice que "este sueño no sería posible sin la ayuda de mi entrenador Phosko —Óscar Rodríguez Río— y de mis clubes, la Escola Atlética Lucense y Franciscanos".

Esther Castedo, con la equipación de la Universidad Robert Morris de Pensilvania.

ESTHER CASTEDO. Acaba de llegar de Estados Unidos tras disfrutar de una beca de estudios de cuatro años en la Universidad Robert Morris de Moon, en Pensilvania. Esther Castedo ya ha vivido la aventura que Lucía Sánchez del Valle va a iniciar. Se marchó para poder compaginar los estudios con la práctica del baloncesto y lo ha conseguido. Regresa graduada en el equivalente americano de Ade y tras llevar a su equipo a los play off de la primera división universitaria.

Esther Castedo dice que "sin dudarlo repetiría" y valora el apoyo que reciben los deportistas en Estados Unidos para formarse. "Te lo hacen fácil. Las universidades establecen los horarios en función de los entrenamientos, tienen en cuenta las necesidades de los deportistas", explica. Cuenta que la Universidad Robert Morris "no es muy grande y eso facilita una relación estrecha con los profesores. Ellos conocen la situación de cada alumno, cuándo entrena, cuándo tiene campeonatos y dan facilidades para llegar a todo".

Esther Castedo vuelve de Pensilvania para seguir jugando al baloncesto tras acabar la carrera

Tras cuatro años de formación universitaria, Esther Castedo regresa a Lugo con la intención de dedicarse al baloncesto. Antes de marcharse había jugado en el Estudiantes y en el Ensino. Dice que su futuro deportivo a corto plazo no está marcado. Confirma que tiene varias ofertas sobre la mesa y que las está estudiando. Lo que está claro es que jugará en España la próxima temporada. "Ahora ya no tengo las facilidades que da la universidad, ahora soy profesional, una más", afirma.

Su formación académica le abre puertas "para seguir estudiando en el futuro o para trabajar", pero en estos momentos quiere centrar su carrera en el baloncesto y regresa "contenta por poder seguir jugando". Este es su objetivo y por eso decidió retornar ahora. "Como en marzo de 2020 el covid interrumpió el curso y tuvimos que terminarlo online, me daban opción de continuar un año más en Estados Unidos. Podría hacer un máster, pero ya tenía ganas de regresar y buscar mi futuro profesional en el baloncesto".

Paula Hoyuelos, en un entrenamiento del Ensino.

PAULA HOYUELOS. También juega al baloncesto. Paula Hoyuelos ya sabe lo que es dejar su casa para avanzar en su carrera deportiva. Es jugadora del Ensino y estudia en el colegio Galén de Lugo, becada por el equipo que disfruta de sus cualidades deportivas. Tiene ofertas de varias universidades americanas para unirse a sus equipos en la próxima temporada.

Llegó a Lugo desde Soria, hace tres años. Juega al baloncesto en el Ensino, acaba de terminar el bachillerato y los estudios de grado profesional de flauta en el conservatorio Xoán Montes. Hizo las maletas muy joven para perseguir un sueño y dice que lo está viviendo cada día.

Paula Hoyuelos quiere jugar al baloncesto y ser médica. Lo dice con tal determinación que convence. No habla por hablar, tiene un plan para conseguirlo.

Juega al baloncesto desde niña, pero en Soria "no había muchas chicas, ni para entrenar ni para formar equipo", así que durante un tiempo tuvo que viajar a Valladolid para jugar. "Me llevaba mi padre, pero eran horas de viaje y mucho cansancio". De repente, se abrió una puerta: "El Ensino contactó conmigo y me ofrecieron la posibilidad de instalarme en Lugo para jugar al tiempo que podía seguir estudiando en el colegio Galén y en el conservatorio. Para mí fue un premio", relata.

Paula Hoyuelos estudió bachillerato en Lugo becada por el Ensino y tiene varias ofertas para irse a EE UU

No ha perdido ni un segundo. Además de cumplir con su equipo de baloncesto, acaba de terminar el bachillerato con una media de diez y también los estudios de grado profesional de flauta. Con este currículum le sobran ofertas y posibilidades. Son tantas, que la hacen dudar. No quiere renunciar a nada y está buscando el modo de aprovechar al máximo todas las oportunidades.

Varias universidades de Estados Unidos se han interesado por ella y le han ofrecido becas para que se una a sus equipos de baloncesto al tiempo que estudia una carrera. "No quiero estudiar Medicina en Estados Unidos, pero también sé que marcharme es el único modo de continuar jugando al baloncesto. No tengo nada decidido, pero estoy pensando en aceptar alguna de las becas y retrasar unos años la carrera de Medicina. En ese caso, estudiaría algo convalidable, como Biología o Química, para centrarme a la vuelta en Medicina. Estudiar puedo hacerlo en cualquier momento, pero al baloncesto no voy a poder jugar siempre y me apetece vivir la experiencia de jugar en Estados Unidos".

Estar lejos de casa no le gusta, pero no es algo nuevo para ella y ya ha demostrado en los últimos tres años madurez suficiente para adaptarse a las circunstancias. "Primero vivía en una residencia, ahora en un piso compartido con otras chicas... todo es aprendizaje. Tienes que organizarte y la verdad es que no me sobra tiempo", comenta.

Pero el que tiene lo aprovecha bien. "Este año pensé en centrarme en el bachillerato y en el baloncesto, pero como ya estaba en décimo curso de flauta continué porque no cuesta terminarlo y es un título más. A partir de ahora seguiré tocando, pero no estudiando flauta". Esta es la única concesión que está dispuesta a hacer Paula Hoyuelos. No tiene intención de renunciar a nada más y se ve con fuerza y capacidad para alcanzar todas sus metas.