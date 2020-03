Galicia albergó este domingo diversos actos para conmemorar el Día Internacional da Muller. La provincia de Lugo también se hizo eco de las reivindicaciones feministas en diferentes localidades durante la jornada dominical. Fue la ciudad de la muralla la que acogió la más populosa con una manifestación que cobijó bajo la bandera morada a diferentes colectivos que luchan por la igualdad de derechos entre sexos, así como a los representantes de la clase política lucense. La alcaldesa Lara Méndez encabezada la delegación del PSOE, así como Rubén Arroxo la del BNG, Ramón Carballo la del PP y Olga Louzao la de Ciudadanos.

A ellos también se sumaron los sindicatos y miles de ciudadanos anónimos que expresaron sus ansias de que la legislación vigente se adapte a la paridad en todos los aspectos. La organización corrió a cargo de la Plataforma Feminista de Lugo.

En esta edición la temática escogida estuvo dedicada al trabajo casi invisible para las administraciones de las mujeres que realizan trabajos de atención social en precarias condiciones. Sen coidados non hai vida y Pola valorización dos traballos de coidados expresaba dos de las pancartas principales de la marcha. Las condiciones de vida de las mujeres en el medio rural gallego también fue otro de los temas defendidos durante la manifestación con numerosas asistentes vestidas con mandiles y pañuelos en la cabeza.

Más de 5.000 personas se concentraron frente a la delegación de la Xunta a las doce del mediodía para iniciar una marcha reivindicativa por las principales arterias de la capital, a la que se sumaron un buen número de personas a medida que se completaba el recorrido.

Un grupo de batukada abría la marcha e imponía el ritmo con paradas frente al hospital Virxe dos Ollos Grandes, el concello y la diputación, momentos que eran aprovechados para promulgar lemas como Non son mortas son asasinadas, Imos queimar a conferencia episcopal, Patriarcado e capital, alianza criminal, Aquí está, aquí se ve o feminismo galego en pé, y pancartas donde se leía Que el privilegio no nuble tu espíritu, Feminismo es Igualdade o Eu non preciso unha princesa azul, entre otros lemas.

PROXECTO CONSOANTE. Tras dejar atrás la Rúa San Marcos, la Rúa da Raíña y la Rúa Bispo Aguirre la manifestación concluyó en la Praza Horta do Seminario sobre la 13.15 horas, donde los asistentes disfrutaron de varias actuaciones musicales, entre las que destacaron la del Proxecto Consoante, coordinado por Branca Villares, que realizó una performance musical en torno a la violencia contra las mujeres y el empoderamiento femenino. Un total de 35 mujeres procedentes de las escuelas de canto tradicional Tradescola y O Xeito, de Lugo; Escolas Municipais de Rábade, Begonte y Outeiro; Son de Cores de Becerreá, y Xardois de Cervantes perpetuaron sobre el escenario la transmisión oral de conocimientos que muchas veces son otorgados a los hombres.

Manifiesto feminista

El escenario situado al fondo de la Praza da Horta do Seminario fue la atalaya elegida por dos jóvenes integrantes de la Plataforma Feminista de Lugo para hacer público el manifiesto a favor de los derechos de la mujeres que diariamente realizan trabajos de atención y cuidados a personas con dependencia, enfermas o a menores. "O sistema neoliberal está a permitir que moitísimas mulleres que fan coidados non sexan recoñecidas e que o seu traballo estea infravalorado e se leve a cabo en precario", aseguraron.