Lugo estrena el Alvia que reduce el trayecto directo a Madrid en una hora

Lugo estrenó este martes un nuevo servicio ferroviario que reduce el trayecto directo a Madrid en una hora y dos minutos gracias a la puesta en marcha del tramo de alta velocidad entre las localidades de Zamora y Pedralba.

Esta conexión Alvia fue utilizada este martes por 65 usuarios, repartidos en cinco coches, que partieron de la capital de España a las 12.50 horas y llegaron a Lugo a las 18.45 horas, lo que supone un retraso de 20 minutos sobre la hora prevista oficial de llegada, las 18.25 horas. Este servicio de nueva implantación hará que los lucenses que desde este momento se desplacen hasta la estación de Chamartín completen el recorrido en 5 horas y media frente a las más de 6 y media del anterior servicio.

El avance se debe a la apertura de un tramo de vía del Ave y era valorado este martes por los viajeros que llegaban a Lugo. No obstante, la situación de aislamiento ferroviario está aún lejos de superarse. La ciudad ha tenido durante muchos años servicios de otra época y con los años se fueron reduciendo las conexiones por tren con las grandes capitales españolas. A partir de este momento, no obstante y si se tiene en cuenta el tiempo de viaje, los lucenses cuentan con una alternativa que compite directamente con el desplazamiento en automóvil a la capital del país.

VIAJEROS. Ese avance era valorado por muchos de los viajeros, que dieron el visto bueno a un desplazamiento inaugural que se completó sin ninguna incidencia, excepto el retraso de 20 minutos sobre la hora señalad, como admite el viajero Raúl Suárez.

"Sí es verdad que se ha mejorado el trayecto con los nuevos cambios y los tiempos se han cumplido bastante bien para tratarse de un tren de largo recorrido", decía este viajero, que comentaba que "fue un viaje sin nada reseñable, y fuimos todos bastante separados en los vagones gracias al sistema de venta de billetes que existen en la página web de Renfe".

Por su parte, la monfortina Belinda Girauviert comentaba, como usuaria frecuente de este trayecto, que "es una vía tranquila". Ella habitualmente viaja a otras horas en las que hay menos usuarios, "por eso me esperaba menos gente en este primer viaje", concluye.

Renfe solo ofrece dos líneas directas diarias desde Lugo para ir a la capital

Renfe ofrece dos conexiones directas desde Lugo a la capital española y, al menos de momento, para los lucenses ni siquiera es una alternativa práctica coger un tren a Ourense para enlazar allí con los trenes con destino a Madrid.

La conexión más rápida para los lucenses es la que ofrece el nuevo Alvia, que saldrá de la ciudad de la muralla a las 10.50 horas con llegada a Chamartín a las 16.38 horas. En sentido inverso, partirá de Madrid a las 12.50 y entrará en la estación de Lugo a las 18.25 horas.

La segunda alternativa es el tren que parte de la estación de Lugo a las 15.00 horas y llega a Madrid a las 21.10 horas, después de completar el trayecto en 6 horas y 10 minutos.

Renfe asegura que un media distancia diario en cada sentido entre Lugo y Ourense, que se sumará a las frecuencias que ya hay, permitirá que los lucenses se puedan beneficiar de algunos de los cuatro Ave que partirán o llegarán cada día a Ourense.

BARCELONA. La dificultad para encontrar conexiones con la capital de España no es una excepción. Los trenes nocturnos suspendidos durante la pandemia aún no se han recuperado y, así, Renfe todavía no restableció tampoco la conexión directa con ninguna línea que una Lugo con la capital catalana.

Los cambios estrenados este martes sí implican avances apreciables para los viajeros de otras zonas de la comunidad. Los viajes entre Galicia, Zamora y Madrid se amplían a cuatro por sentido frente a los tres por sentido que había, con la creación de una nueva conexión madrugadora (5.45 horas) entre Pontevedra- Santiago-Madrid, que supone que Vilagaría de Arousa cuente desde este martes con un tren Alvia directo con origen o destino en Madrid.

Con la puesta en servicio del nuevo tramo de 110 kilómetros de línea de alta velocidad, se reduce el tiempo de viaje con todas las capitales gallegas. El ahorro será de 1 hora y 26 minutos entre Madrid y Pontevedra; 1 hora y 2 minutos con Lugo, 41 minutos con Santiago, 39 con Ourense, 31 con Vigo y 24 minutos con A Coruña.

PRECIOS. Renfe incrementará los precios una media del 5 por ciento sobre la tarifa general, para adaptarlos a las nuevas condiciones de la infraestructura por la que operan los trenes, aunque seguirá con ofertas para plazas promocionales con descuento que van del 30 al 70 por ciento. Todos ellos pueden consultarse en la página web de Renfe.