En Lugo están en marcha 60 ensayos clínicos para combatir el cáncer

En el Hula se están conduciendo ahora 60 ensayos clínicos activos y 40 de ellos incluyen pacientes que prueban distintos tratamientos.

En Lugo se investiga mucho. Sobre oncología, autismo, enfermedades raras... "A xente non é consciente das investigacións que se levan a cabo aquí. Non fai falta ir a Madrid ou a Santiago, aquí tamén se investiga e ese traballo científico é de alto impacto", dice Vanesa Lombao, médica en el centro de salud de Villalba.

Ella compagina la medicina de familia con la investigación molecular en el laboratorio, dos pasiones que le roban la mayoría de su tiempo. "A maioría dos médicos de familia podemos facer investigacións a nivel clínico, que é moi importante. Estamos en contacto cos pacientes, cos síntomas...", describe esta médica.

Es un trabajo que coordinan con los servicios de oncología, con los que se ponen en contacto inmediatamente ante la sospecha de un tumor o de una recaída, para que el paciente pueda participar en un ensayo clínico.

"O obxectivo sempre é dar con mellores tratamentos para aumentar a calidade de vida e a esperanza de vida dos doentes", afirma una convencida Lombao.

"Nosotros no dejamos de trabajar en ningún momento, y no hemos tenido ningún contagio ni caso covid", explica la doctora Romero

Un trabajo que no paró ni siquiera por la pandemia. "Nosotros no dejamos de trabajar en ningún momento, y no hemos tenido ningún contagio ni caso covid. Esto demuestra que los ensayos se pueden seguir haciendo si se cumplen las medidas sanitarias", desarrolla la doctora Romero.

Para Vanesa Lombao, la situación fue distinta. "Este último ano tiven que doblar o traballo clínico pola pandemia, e deixei máis de lado a investigación. O número de pacientes aumentou moito, e xunto coas guardias non daba abasto", describe la doctora.

Todo ese trabajo se explicó en un webinar dirigido por Lombao y Raquel Romero, coordinadora de investigación clínica de oncología médica del Hula. "Esas charlas son muy necesarias para explicarles a los pacientes y a las familias qué es un ensayo clínico, qué se hace durante él. Muchas veces cuando hablamos de ensayos los pacientes sienten que van a ser conejillos de indias", explica Romero.

Ambas médicas participaron en este webinar online sobre investigación del cáncer en Lugo. Ambas se declaran satisfechas con el resultado. "Yo estoy muy contenta de que se organicen estas cosas y tengamos la oportunidad de participar porque creo que es primordial para la salud general", finaliza Raquel Romero.