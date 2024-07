Lugo es una de las urbes gallegas con más extranjeros tras una subida del 90% en 25 años

El peso que la población inmigrante está teniendo en la evolución demográfica de muchos territorios es cada vez mayor y la ciudad de Lugo no es ajena a ese fenómeno. El padrón municipal acaba de superar los 100.000 habitantes —como sucedió ya otras veces, sin que tuviera reflejo en la estadística oficial— y, según ese registro, 9.344 vecinos (el 9,3%) son originarios de otros países.

Las cifras de los padrones municipales suelen ser corregidas por el Instituto Nacional de Estadística (Ine) tras los correspondientes procesos de depuración pero, aun así, la estadística oficial también confirma ese mayor peso de la población extranjera. Según el Instituto Galego de Estatística (Ige), el porcentaje de inmigrantes sobre el total de la población de la capital era en 2023 del 7,53%, lo que situaba a Lugo entre las ciudades gallegas con más extranjeros. Solo la superaba A Coruña (7,55%) y se le acercaba Ourense, (7,47%). En el otro extremo están Ferrol (4,53%) y Pontevedra (4,90%).

De 547 a 6.108 extranjeros en un cuarto de siglo

El municipio de Lugo pasó de tener 547 vecinos de otros países en 1998 (fecha más antigua de la que ofrece datos el Ige) a 6.108, en 2022, según la estadística más reciente. Hace un cuarto de siglo, representaba un pírrico 0,63% de la población, mientras que hoy supone entre el 7 y el 10%, según el registro que se consulte.

El aumento de la población extranjera ha sido prácticamente constante en los últimos 25 años, con descensos solo en 2009, 2014, 2015 y 2017. Su entrada está muy relacionada con la situación de los países emisores, pero también con la de la ciudad de acogida. Si hace años el 'corralito' argentino y la entrada en la Unión Europea de Bulgaria y Rumanía motivaron la llegada a Lugo de muchos ciudadanos de esos lugares, actualmente son salvadoreños, hondureños y venezolanos los extranjeros que más están recalando en Lugo debido a la violencia y la inestabilidad política que afecta a sus países, explica Marcos Zapata, pastor de la iglesia evangélica Buenas Noticias, una organización que lleva a cabo una enorme labor de acogida e integración social y laboral de inmigrantes, sobre todo de Latinoamérica.

Buenas Noticias, Diaconía, Accem y Cruz Roja son las entidades que más labor llevan a cabo en este ámbito en la ciudad de Lugo y que mayor conocimiento tienen de la realidad migratoria. Y Zapata ve en ella otro cambio en los últimos años, más allá de los que se producen en las procedencias. Percibe que, junto a personas que salen de sus países por pura necesidad económica o de seguridad, hay otras que no lo hacen por una situación tan comprometida sino por el deseo de mejorar. Y en ese objetivo, Lugo se coloca, junto a ciudades como Zamora o Badajoz, entre los destinos preferidos por las condiciones que ofrece.

"Lugo é unha cidade barata e segura. É certo que hai moito problema de acceso a vivenda, para os estranxeiros e para os nacionais, pero aínda así é menor que na Coruña, Santiago ou Ourense", explica Zapata. En el caso de la comunidad latina, añade otro factor por el que muchos ciudadanos eligen Lugo: la fortaleza de la iglesia que dirige. "É unha igrexa de referencia. Saben que van atopar un grupo humano que os vai acoller e integrar", afirma, sin obviar las oportunidades laborales que hay por la falta de mano de obra. El cuidado de personas mayores, la construcción y la hostelería son sectores con alta empleabilidad, aunque no siempre en las mejores condiciones ya que sigue existiendo mucha economía sumergida.

Ciudadanos de 108 países residen en Lugo

El municipio de Lugo acoge en este momento a ciudadanos de 108 países, según los datos del padrón municipal. Hay nacionalidades con solo un representante, como Afganistán, Australia, Djibouti, Azerbayán, Irak, Uzbekistán, Haití, Congo y Angola, entre otras.



Los países que aportan más extranjeros a Lugo son Colombia (2.282), Venezuela (1.177), Marruecos (901), Rumanía (580), Brasil (569), Cuba (470), Perú (451) Portugal (343), Honduras (200) e Italia (147).



Hay 26 rusos y 142 ucranianos empadronados en Lugo actualmente. Son dos países que están en conflicto, como Palestina e Israel, que tienen en Lugo uno y cinco ciudadanos, respectivamente.

Janisel Martínez García, cubana recién llegada a Lugo. CARLOS CASTRO

Janisel Martínez: "Podíamos ir a Canarias, pero elegimos Lugo porque es una ciudad bonita y tranquila"

Janisel Martínez García se convirtió hace unos días en la vecina 100.000 en el padrón de Lugo, a donde acaba de llegar desde su Cuba natal con su hija, de doce años. Se reencontró con el marido y padre, que llegó en marzo.

La familia tiene parientes y amistades en Lugo, como en Canarias, donde están las raíces de él, por lo que ambos lugares eran opciones para tratar de buscar una vida mejor. Acabaron decantándose por Lugo casi por intuición, pero valorando mucho la tranquilidad que sospechaban que tenía y que ahora están confirmando. "Buscamos información y vimos que Lugo era ciudad con muchos años pero muy bonita y tranquila y dijimos, vamos a ver", cuenta.

Ella y su hija apenas llevan veinte días en Lugo y explica que, como es obvio, "los comienzos son difíciles", pero la familia se encuentra razonablemente satisfecha. El marido encontró trabajo pronto, como peón en una granja. La demanda de mano de obra en el sector primario es alta y él lo conocía porque tenía un pequeño negocio de animales en su país. En Cuba, Janisel era asistente de niños pequeños en una escuela, pero la situación del país es "muy difícil" y la familia decidió arriesgar en busca de una mejor vida.

"Cuba está dura. Los niños se gradúan y no tienen donde trabajar, hay muchas enfermedades y no hay medicamentos... Aquí me han dicho que la sanidad es muy buena", cuenta. Lugo tiene otros problemas, como la escasez y carestía de la vivienda. "Nos costó encontrar y pagamos 570 euros de alquiler, más los gastos, con un solo salario", resume.