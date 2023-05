La actividad social y cultural no da tregua en Lugo. El domingo vivieron sus jornadas finales la feria de artesanía de As Fontiñas, que ha ocupado la mediana de este populoso barrio lucense todo el fin de semana, y el mercadillo de productores y artesanos de Galicia y Portugal, que se instaló sábado y domingo a orillas del Miño, este dentro de la programación de Lugo como Capital da Cultura do Eixo Atlántico.

Y casi sin descanso cuando esa capitalidad ya pone en marcha una nueva cita. Organizado por el Concello, este lunes y el martes se celebra el encuentro de danza gallega y portuguesa Convivo, un programa que Lara Méndez define como un encuentro entre grupos de baile lucenses y otros pertenecientes al país vecino, a través del que se quiere visibilizar y poner en valor las artes escénicas y la creación artística de ambas regiones.

Como acto central de la programación, el artista de origen gallego Mondra interpretará esta tarde en el auditorio municipal Gustavo Freire, a las 20.00 horas, su Folía das Ardentes, en el que este artista, cantante y bailarín ofrece un espectáculo que mezcla música y danza, a medio camino entre los ritmos tradicionales y electrónicos. La entrada será gratuita y libre hasta completar aforo.

No será, sin embargo, la única actividad. De 10.00 a 11.30 horas habrá un obradoiro a cargo de Alba Felpete (Conservatoria de Danza Profesional); de 12.00 a 13.30, un café-foro para el que las inscripciones pueden hacerse en [email protected]; y de 16.00 a 18.00 horas, otro taller, en esta ocasión con Inês Negrão (Ginasiano Escola de Dança). Todas estas actividades tendrán el MILH como sede.

Sesión vermú en Astariz. SEBAS SENANDE

Fiestas en Astariz

También tuvieron un fin de semana muy animado los vecinos de Astariz, en O Veral, que celebraron desde el viernes hasta el domingo las fiestas en honor a su patrón Santo Matías. A las cucharrasdas, juegos y verbenas de los días anteriores siguió el domingo la actuación de la coral Lugh, la misa y una animada sesión vermú del dúo Dilema que puso el cierre a unos festejos que estuvieron organizados por tres jóvenes del lugar, Sandra Bruzos, José Cabado y Miguel Arias.