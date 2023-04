Lugo es una provincia tan suicida por la acumulación de factores de riesgo

"Cuando se analizan los datos de suicidios a nivel provincial el caso de Lugo resulta sorprendente porque no es la provincia con la población más envejecida, no es la que tiene mayor tasa de enfermedad mental grave, no es la que tiene menos densidad de población, algo que está relacionado con la soledad no deseada, no es la que tiene mayor tasa de adicciones... Lo que pasa es que sí está en el top 5 en todo", explicó Alejandro de la Torre Luque, doctor en Neurociencias y profesor del departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología de la Universidad Complutense de Madrid, durante las jornadas de prevención del suicidio organizadas por Alar Galicia.

Recordó que la conducta suicida es multifactorial y poliédrica y que, en Lugo, se explica que sistemáticamente esté entre las provincias con más muertes autoinfligidas por esa acumulación de factores de riesgo, porque se dan todos simultáneamente y de forma intensa. Insistió en que el suicidio es "un problema de salud pública" que precisa que se involucre toda la sociedad.

Se refirió por ejemplo a la soledad no elegida entre gente mayor que vive en lugares pequeños donde no encuentra actividades de su interés que favorezcan la interacción social. Se trata del grupo etario, especialmente los hombres, en el que se registra "más muerte por suicidio". Las tentativas pueden ser más elevadas en otras horquillas de edad, pero los mayores eligen métodos más violentos, que resultan más letales, para acabar con su vida.

En el caso de las mujeres, apuntó que se da más la ideación pasiva. "Dejan la medicación de sus enfermedades crónicas, dejan de alimentarse...", señaló, y recordó que, muy probablemente, por comportamientos así el número de suicidios entre mayores está infradimensionado y es, realmente, muy superior al contabilizado.

La tentativa temprana predice patología futura

Alejandro de la Torre llamó la atención sobre el hecho de que, al hablar del suicidio, se apunte a la letalidad casi como el único riesgo, obviando que las tentativas también tienen consecuencias. "Cuanto antes se intenta más riesgo hay de psicopatología en el futuro. Si ocurre muy pronto, la probabilidad es del cien por cien", explicó.

Los intentos entre jóvenes han aumentado y, según el investigador, se trata de un grupo de edad que, a menudo, reacciona de manera impulsiva, que se siente superado por las circunstancias, incapaz de salir de una determinada situación estresante.

El bullying también ha aumentado y supone una situación de verdadera angustia para muchos chavales. A los padres desorientados sobre cómo ayudar a sus hijos, el experto recomendó dejarles claro que "siempre se está ahí para ellos" y también no evitar las conversaciones sobre los propios problemas.

Admitir que se tiene un mal día o un problema determinado ayuda a niños y jóvenes a ver que se comparten esas cosas con naturalidad.